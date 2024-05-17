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黑熊學院辦全球民防領袖論壇 分享烏克蘭實務經驗

中央社／ 台北17日電

黑熊民防教育協會將於22日主辦「全球民防領袖論壇：烏俄戰爭、區域安全與對台影響」，邀請國內外專家、學者與會。黑熊學院執行長朱福銘表示，論壇的目的就是要將各國民防的經驗帶來台灣，而烏克蘭的實務經驗更為重要。

黑熊民防教育協會今天上午在立法院舉行「全球民防領袖論壇：烏俄戰爭、區域安全與對台影響」活動發布記者會，並邀請基輔陸軍轉型與裁軍研究中心亞太地區部門主任溥猷立（Yurii Poita）、烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表Mariia Makarovych及政大國際事務學院博士後研究員狄馬（Dmytro Burtsev）出席與談；內政部警政署亦有派員出席。

黑熊學院共同創辦人、民進黨立委沈伯洋原定出席，但因立法院會議事臨時缺席。

沈伯洋透過新聞稿表示，論壇將邀請近20位國內外民防領袖齊聚，是台灣歷年來含金量最高的民防論壇，包含多位烏克蘭戰區民防全線領袖到訪，可望從烏克蘭戰役，以及各國防衛經驗以及政策架構進行深度交流，這些寶貴經驗有助台灣接軌國際，學習並汲取適合做法，以及促進政策討論與對話。

朱福銘指出，期待烏克蘭專家、學者帶來的第一手經驗在論壇發表，烏克蘭在2014年與台灣的情況類似，在族群認同有混淆的情況，而烏俄戰爭後對主體定位更為清晰。

目前正在國防安全研究院擔任駐研學者的溥猷立指出，目前台灣只針對民防討論是不夠的，面對可能的危機應該更整合性的思考。近期看到台灣軍隊對於戰傷急救包紮的影片，所使用的技巧與器材非常過時，甚至可能無效，台灣的政府或是軍方應參考烏克蘭經驗，或是透過台灣的NGO協助變革。

Mariia Makarovych表示，俄羅斯2014年併吞克里米亞時，烏克蘭軍方沒有像現在如此強韌，民間志工也沒有那麼多經驗，當時經過對於國家為何被侵略產生了坦白地對話後，社會對於有了一致要努力的方向，烏克蘭可以帶給台灣很多民防的經驗，最重要的是「要跟民間合作」，從2014年到2022年，烏克蘭有8年的時間準備，但對台灣來說可能沒有那麼長的時機。

狄馬表示，烏克蘭民間組織8年來做了很多努力，抵禦俄羅斯的混合戰，但是其實還不夠，因為一開始雖然民間非常投入，隨著時間過去，大家感到疲憊，俄羅斯政府選了很好時機發動對烏克蘭攻擊，因為烏克蘭政府當時的支持度很低，這點也值得台灣與各國借鏡。

民防 沈伯洋 烏克蘭

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