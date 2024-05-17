聯電綠獎深耕校園 至基隆安樂高中談海洋汙染塑膠

第九屆綠獎徵件活動於4/22世界地球日正式啟動，邀請致力守護台灣生態的專家們，走入校園與學生分享環境與生態。

第二場校園講座於基隆安樂高中舉辦。外木山濱海風景區為基隆著名景點，活動特別邀請「海湧工作室」副執行長郭芙，以〈海洋汙染 塑誰搞的鬼〉為題，向同學們分享如何透過減少一次性垃圾來愛護海洋，給海龜與其他海洋生物一個良好的生活環境，期許每位同學不要為了方便而為地球造成傷害，多想一下，就能幫助世界。

郭芙老師提到海洋污染來源多樣，包括塑料垃圾、化學污染、油污和重金屬等。尤其是塑料污染，對於海洋生物的影響尤為嚴重。每年流入海洋的數百萬噸塑料垃圾，不僅影響海洋生態系統，也威脅到海洋生物的生存，海龜便是受害者之一。

安樂高中對於校園附近的海域也相當重視，定期會由老師帶隊同學們進行洗沙活動，帶隊劉老師提到，藉由洗沙過濾出許多塑膠微粒，讓同學們了解垃圾並非看不到就不存在，為沙灘環境盡一份心力，也是保育環境、愛護海洋生物的方法之一

本屆綠獎將在6月5日前往台中文華高中，舉辦本屆最終場校園講座。徵件活動從4月22日至8月31日截止，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然環境生態有興趣的學生們以及新創團隊踴躍參加。

綠獎由聯華電子主辦，聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦，今年參與的企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。透過獎項，聯華電子期望激勵社會各界對環境問題的關注，並促進更多創新解決方案的出現，共同為地球的未來貢獻心力。

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