大城機構傲視水岸5千坪計畫！北屯史詩級大案「大城知丘」全城注目

買房不只要讓自己住得舒心，更要為了給下一代挹注成長養分！北屯14期重劃區坐擁台中巨蛋、洲際棒球場等重大建設，並掌握崇德商圈機能、水湳經貿園區未來商業重鎮，便利生活環境、地段價值潛能，深受高端置產族青睞。

隨14期房價陡升，不少在地購屋族將目光轉移至北屯東側，座落於北屯最珍稀的廍子重劃區，附近有斥資百億BOT市立綜合醫院，讓居民就近享受優質醫療資源。學區部分除了非營利幼兒園、公立雙語國小等12年完全學區，還有美國學校、華盛頓中學等國際學校，讓重視教育的家庭搶進設籍，也吸引不少民眾置產，形成穩定購屋需求。

星巴克、麥當勞、全聯、寶雅都在開車10分鐘生活圈內；量販店、連鎖餐廳，散步就能到，開車約3分鐘直上74快速道路，區域內還有多座公園綠地，生活機能相當出色。

圖／海鉅開發提供

立足中台灣35年的重量級品牌大城營建機構，以精準的選地眼光、穩健推案實力，屢屢在台中各地創下經典地標，此次更是在北屯最宜居的廍子重劃區，睿智選址河岸首排，串連4塊珍稀河畔美地，打造5千坪水岸造鎮計畫，不僅樹立區域建築新標竿，也為品牌造鎮史寫下一頁傳奇，還未公開便獲得高度關注。

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此外，5千坪水岸計畫第一篇章「大城知丘」坐擁水岸首排，規劃為25-42坪、景觀2-3房實用格局，宛如水岸景觀「頭等艙」，住戶在家即可享受無垠視野、無限棟距，讓優美景色成為家裡無價的裝潢，兼具舒適和隱私。自成一格的優雅環境、自在便捷的生活步調，如同限量精品，呼應大城品牌「創新、高訂、匠心」的建築理念。

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目前該區指標建案「豐邑太原yes」實價登錄已站上5字頭，而「大城知丘」預計6月底開案，鎖定科技菁英、醫師、自營商以及在地換屋客群。業者表示，大城將秉持初心—「為大多數人、蓋一輩子的家」，期許讓住戶以高CP值的價格，入主市醫特區黃金地段，傲視水岸5千坪美學造境，昇華居住品質，開創人生新境界。

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