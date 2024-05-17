40年品牌經典「寶石睿岳」近千坪歐風城堡重塑三重天際線

三重因距台北市近、機能佳，近年成了房市熱區，根據內政部實價登錄資訊顯示，2023年三重預售屋共成交5,264筆，遠超過板橋 (1,523筆)、新店 (737筆)、中和 (537筆)，相當於每天平均售出14.4戶，買氣相當驚人！

圖／寶石睿岳提供

為何三重房市如此火燙？除了一橋進北市，坐擁捷運、機捷等軌道利多，三重重劃區市容嶄新、街廓整齊，也是一大誘因，尤以占地424公頃的新北大都會公園，堪稱是二重疏洪道重劃區的「門面擔當」，周邊有雙捷站點、全聯超市、雙語明星學區，新北第一間City Link購物中心也即將開幕，便捷交通、豐富機能與悠閒氛圍交織，吸引重視生活品質的雙北換屋族、二代首購族紛紛搶進，卡位三重宛如綠寶石般宜居限量珍稀地段。

隨著各大重劃區遍地開花，在地知名建商寶石機構於二重疏洪道重劃區推出48、60坪換屋型產品「寶石睿岳」，在一片小宅林立的市場中蔚為罕見。寶石機構累積40年經歷和口碑，一路穩紮穩打在區域樹立許多巴洛克風格指標名宅，諸如：「三重上品苑」、「蘆洲上品苑」、「寶石君品苑」、「典藏家」等，這次於二重疏洪道生活機能較好的右岸南側推出「寶石睿岳」，主打近千坪基地歐系城堡、21層擎天雙塔地標、一層僅有三戶，戶戶三面採光，預計將再次創下區域經典。

圖／寶石睿岳提供

更令購屋族心動的是，「寶石睿岳」採先建後售，明年即將落成，於今年第二季均質中大坪數開賣，不只讓購屋客有中大坪數換屋的選擇，還能眼見為憑、掌握施工品質，入主新屋不必等到天荒地老。獨樹一幟的產品定位，在市場引爆話題，每逢假日都看到接待中心湧入大批賞屋人潮，顯示中大坪數市場仍具有一定程度的需求。

圖／寶石睿岳提供

有賞屋客表示，近期地震頻仍，因此積極準備將老房子汰舊換新，「寶石睿岳」的結構工法、混凝土磅數都在水準之上，住起來更安心。也有換屋族群對「寶石睿岳」的中空樓板加上法國Weber樓板隔音墊讚不絕口，表示：「雙重樓板隔音真的太重要，這點寶石睿岳有真正替住戶著想，媲美台北市指標豪宅規格的地板隔音配備，寶石也比照同等規格為客戶準備了」。

此外，「寶石睿岳」有別於一般建案排水使用傳統的PVC管，全棟管線採用鑄鐵管，能減少排水水流噪音干擾，管道間配置水垂吸收器，減少管壁噪音，每間廁所、房間，連梯廳都有開窗，客廳大面寬舒適尺度，在每個細節用心，更讓有買房經驗、重視生活品質的客層好感度爆表。值得一提的是，「寶石睿岳」公設參考法國羅浮宮設計，打造貴族般的優雅品味，獲得TITAN、MUSE設計賞大獎，市場辨識度相當高，也吸引不少高資產階級的目光。

圖／寶石睿岳提供

業者分析，大坪數戶型通常格局方正、採光好、住戶素質較高，具有小宅無法比擬的居住品質，近期股市熱錢湧入房市、台商3千億資金也即將解禁，大坪數房產將成為該族群資產配置的布局重點，房價具保值及升值空間。

房產趨勢專家也指出，未來房市選房比選市重要，「強弱分明」、「擇優棄弱」的態勢會越來越明顯，建議購屋客買房除了考慮「地段」，也要評估房子本身的「產品力」，更重要的是掌握購屋時機（Timing），地標型建案增值抗跌性強，將會是聰明的消費者指名選項。

瞭解更多「寶石睿岳」https://reurl.cc/bVVYAd