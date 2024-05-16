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近3年新低 勞動部最新統計4890人放無薪假

中央社／ 台北16日電

勞動部今天（16日）公布最新減班休息（無薪假）統計，這期實施單位有250家、4890人，勞動部官員表示，這次人數減少以製造業為主，而總數是近3年來新低，顯見狀況持續回穩。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計250家，實施人數4890人，與上期相比，這次家數減少19家，人數減少1314人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天告訴中央社記者，這期減少人數多集中在製造業，其中金屬機電業部分，有一家自行車廠商因訂單回穩而減少200人實施減班休息；另外，金屬相關工具機零組件廠商中，有1家因訂單回穩停止實施，另1家則是還在協商，可能會續簽。

至於化學工業橡膠製品業中，也有一家700多人廠商停止實施，但黃維琛說，經瞭解後續可能繼續實施，只是人數還未確認。

黃維琛提到，受到0403花蓮地震影響，有一家花蓮的住宿餐飲業者通報實施減班休息，人數約20人，前陣子可能因為還有一些善後事務要做，所以這時才通報實施。

這期減班休息實施人數為4890人，黃維琛說，這是110年6月以來的新低，顯見狀況有持續回穩，只是後續還需要關心花蓮地震造成情況等，會持續關注。

勞動部 地震 花蓮

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