新北就服「設據點、拚就業」助壯世代職涯再起航

新北三重銀髮據點提供壯世代民眾就業諮詢服務，協助找到職涯方向，勇往職前。 (圖／新北市政府就服處提供)

退休後的你，現在生活過得好嗎？是否想念曾經在職場上發揮專業、實踐理想的自己？現在，重返職場榮耀的機會來了！勞動部為鼓勵壯世代重返職場貢獻長才，企業單位營造友善職場環境，訂定「55Plus壯世代就業促進措施」，凡是年滿55歲以上，或45至54歲已退休人士，且離開職場三個月以上，經公立就業服務機構推介成功就業滿90天，即可申請獎勵金3萬元，最高6萬元。

新北銀髮據點與麥當勞合辦職場體驗活動，帶領壯世代體驗漢堡包裝流程。 (圖／新北市政府就服處提供)

新北市政府就業服務處為協助壯世代開創第二職涯，除於轄內就業服務站設立「銀髮就業服務專區」，由專人提供壯世代一對一就業服務外，另成立「新北市板橋銀髮人才服務據點」及「新北市三重銀髮人才服務據點」，從評估壯世代就業需求、職業能力與職涯志向，再到協助就業準備及就業媒合；並依據壯世代求職需求連結一對一職涯深度諮詢，找出壯世代求職優勢；另辦理職場適應課程，以及與轄區友善企業合作辦理「先體驗、再面試」職場體驗活動，讓壯世代求職者可以透過體驗職場環境，熟悉工作內容後再面試，提升就業媒合成功率及穩定再就業。

此外，不只協助壯世代就業，還給予工作後的諮詢陪伴！為協助壯世代解決再就業後可能面臨的職場適應問題，新北市採行不同於其他縣市的創新作法，串連「各就業服務站」、「銀髮據點」的求職服務，以及全國首創「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」的在職服務，提供「從求職到在職」的完整職涯支持，陪伴壯世代一起突破如:與年輕同事溝通不良、不熟悉新興科技工具、無法適應工作步調等重返職場各式關卡。

歡迎想要豐富退休生活、開創職涯新舞台的壯世代，可上「新北勞動雲」、「45+就業資源網」或洽詢新北市各公立就業服務站，以及渴望尋覓高經驗值壯世代戰友的企業單位來電「新北板橋銀髮據點」（02）2257-5218，「新北三重銀髮據點」(02)8973-2677洽詢，將有專人為您服務！(本計畫由勞動部委辦新北市政府辦理 廣告)

壯世代就業服務相關連結如下：https://ilabor.ntpc.gov.tw/page/elderly-service-base-area