新北市推動「新北市輔具超音速」創新服務，全面提升輔具取得效率

新店輔具中心開幕-市長試用移位機。 圖／新北市輔具資源中心 提供

新北市政府致力於輔具服務，每年補助超過2.2億元，自106年推出輔具超音速計劃，解決輔具補助申請過程中等待和繁瑣流程問題，隨後推出輔具超音速2.0和3.0版本，促進特約廠商協助請款，并將長照與身心障礙輔具整合擇優核定。在疫情期間，團隊利用雲端基礎實現了輔具遠距評估，保障服務不中斷，并計劃進一步整合開放雲端服務，讓使用者完全零距離掌握輔具資源。

新北市輔具easy go輔具超音速再升級。 圖／新北市輔具資源中心 提供

新北市政府的創新不僅止於輔具申請與請款的流程優化，針對短期輔具需求者，新北市透過有效的輔具回收與轉贈機制，每年回收再利用約1.5萬件二手輔具及媒合轉贈大量二手輔具，有效利用資源，同時也滿足了短期需求者的輔具需求。

新北市輔具easy go下載。 圖／新北市輔具資源中心 提供

112年推出了新北市輔具EasyGo APP及Web RWD網站，開放政府端服務紀錄供民眾查閱，提供輔具申請、回收捐贈的雙向互動。透過專家系統AI智能圖像引導，協助民眾選取所需輔具，并開發系統讓民眾線上驗證，免簽章、免紙本，讓超過1.4千家特約輔具廠商協助線上請款。APP連結現有之新北市輔具資源中心官網之衛教專區、特約廠商查詢，將建構YouTube瞭輔具教學影片頻道，以及全國輔具銷售資訊通路輔具家網站一併納入APP。不但能讓民眾能夠輕鬆查詢自己的輔具服務紀錄，還提供了雙向互動功能，讓民眾能夠即時提出輔具需求，並快速獲得專業回應。

行政院長蘇貞昌出席第2屆「政府服務獎」頒獎典禮。 圖／新北市輔具資源中心 提供

新北市提升了輔具服務效率，民眾可24小時無休提出需求，利用AI智能引導快速找到最適合的輔具。整合身障及長照補助線上擇優核定及請款驗證，每年有超過4萬件輔具補助可受惠。開放政府資料提高透明度，設計APP提供服務進度推播提醒。此舉節省政府行政時間，提高廠商請款效率，進一步改善服務品質和售價。新北市輔具超音速計畫獲得各界專業肯定獲得【第2屆政府服務獎】、【台灣健康城市暨高齡友善城市獎】、【GO SMART Award人本社會獎】，成功案例也帶動其他縣市學習，推動全面特約廠商請款流程簡化，並引發中央重視相關政策討論。