「滿載前行」專刊 記錄原民會8年成果

原民會主委夷將．拔路兒即將卸任，他擔任兩任主委八年，是原民會主委任期最長的一位。原民會日前出版專刊「滿載前行」，記錄原民會二○一六年迄今的施政成果。夷將．拔路兒表示，該書是自己與原民會團隊一起努力的紀錄，這些歷程象徵我們的堅持，代表國家社會的改變，也標誌原住民族社會的發展與變遷。

夷將．拔路兒表示，二○一六年五月廿日，接下原民會主委的重擔。蔡總統交下的第一個任務，就是在當年八月一日履行承諾，代表國家政府向族人道歉，台灣也因此成為亞洲第一個為過去殖民政府及威權統治向原民道歉的國家。總統的道歉「引領國家政府及主流社會的改變」。

八年來，原民會完成制定「原住民族語言發展法」、修正「原住民族教育法」、「山坡地保育利用條例」第卅七條、「原住民保留地禁伐補償條例」部分條文，與衛福部多次會商完成制定「原住民族健康法」等法案。原民會表示，將持續推動「原住民族保留地管理利用條例」立法及「原住民族工作權保障法」修法工作。

截至去年底，設籍於非原住民族地區之原住民人口數逾廿九萬，占全體原住民人口數百分之四十九。夷將．拔路兒表示，原民會與各部會協調合作，訂定「都市地區原住民族發展方案」，協助族人解決違建、建立永續新家園等。