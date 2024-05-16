聽新聞
test
0:00 / 0:00

「滿載前行」專刊 記錄原民會8年成果

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
夷將．拔路兒是史上任期最長的原民會主委。記者陳宛茜／攝影
夷將．拔路兒是史上任期最長的原民會主委。記者陳宛茜／攝影

原民會主委夷將．拔路兒即將卸任，他擔任兩任主委八年，是原民會主委任期最長的一位。原民會日前出版專刊「滿載前行」，記錄原民會二○一六年迄今的施政成果。夷將．拔路兒表示，該書是自己與原民會團隊一起努力的紀錄，這些歷程象徵我們的堅持，代表國家社會的改變，也標誌原住民族社會的發展與變遷。

夷將．拔路兒表示，二○一六年五月廿日，接下原民會主委的重擔。蔡總統交下的第一個任務，就是在當年八月一日履行承諾，代表國家政府向族人道歉，台灣也因此成為亞洲第一個為過去殖民政府及威權統治向原民道歉的國家。總統的道歉「引領國家政府及主流社會的改變」。

八年來，原民會完成制定「原住民族語言發展法」、修正「原住民族教育法」、「山坡地保育利用條例」第卅七條、「原住民保留地禁伐補償條例」部分條文，與衛福部多次會商完成制定「原住民族健康法」等法案。原民會表示，將持續推動「原住民族保留地管理利用條例」立法及「原住民族工作權保障法」修法工作。

截至去年底，設籍於非原住民族地區之原住民人口數逾廿九萬，占全體原住民人口數百分之四十九。夷將．拔路兒表示，原民會與各部會協調合作，訂定「都市地區原住民族發展方案」，協助族人解決違建、建立永續新家園等。

原住民 標誌 衛福部

延伸閱讀

無須再綁漢字！立院三讀 原住民身分證件可單列拼音族名

影／原民土地轉型正義被政府遺棄 「原轉小教室」凱道悼念

深耕部落記錄拍攝！名導虞戡平獲頒一等原民獎章 東華大學授予名譽博士

新北原住民服務中心整建啟動 原民會補助八成、其他地方自籌

相關新聞

「滿載前行」專刊 記錄原民會8年成果

原民會主委夷將．拔路兒即將卸任，他擔任兩任主委八年，是原民會主委任期最長的一位。原民會日前出版專刊「滿載前行」，記錄原民...

在地職人／首位國家工藝獎茶壺陶藝工作者 得獎作品盡顯深厚功力

苗栗陶藝家湯潤清2005年以「君子之爭」的陶製茶壺創作，獲得國家工藝獎一等獎，成為國家工藝獎開辦後第一位以茶壺工藝獲獎的陶藝工作者，當初為了走上藝術之路，經歷家庭革命，畢業後遇上苗栗的外銷裝飾陶瓷產業蓬勃發展，站穩腳步，退伍後一段工作經歷，則開啟他與茶壺工藝不解的緣分…

月光下白煙裊裊 鶯歌「永順豆皮」手工飄香70年

清晨四﹑五點天還未亮，鶯歌區尖山路上一間土角厝冒起裊裊白煙，散發著濃厚的豆漿香氣。蘇家兄弟堅持手工，扛起經營七十多個年頭的「永順豆皮」。

照片看歷史／北市東移關鍵 1971年前市長高玉樹視察辛亥、自強隧道

1971年5月15日，時任台北市長高玉樹巡視南北隧道工地（南一號隧道為現今辛亥隧道，北一號隧道為現今自強隧道），聽取施工單位的簡報後說，南北隧道除了配合防空外，將成為南北交通之幹道，而台北市未來的發展，也將因南、北兩條隧道的開鑿而向東移。

立院通過：原住民身分證件 可只寫拼音族名

原住民姓名平權運動再有里程碑。立法院會昨三讀通過「姓名條例」修正案，未來原住民族辦理戶籍登記、申請護照時，可在身分文件上...

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。