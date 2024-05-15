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立院通過：原住民身分證件 可只寫拼音族名

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

原住民姓名平權運動再有里程碑。立法院會昨三讀通過「姓名條例」修正案，未來原住民族辦理戶籍登記、申請護照時，可在身分文件上單列族名，不局限中文姓名。院會也通過附帶決議，要求內政部三個月內，研議各機關姓名系統同步更新。

現行姓名制度強制「漢字綁族名」，原住民只能在身分文件上列出「個人漢名」或「漢字音譯族名」，若要使用「羅馬拼音」只能並列登記。去年十一月底，台北高等行政法院做出勝訴判決，認同原住民族可在身分證姓名欄單獨以族語拼音系統登記。

根據三讀修正條文，辦理戶籍登記、申請歸化或護照時，應取用中文姓名，但台灣原住民族依其文化慣俗登記傳統姓名者，得使用原住民族文字，意即未來原住民可於身分文件上單列族名，不再受限漢字綁族名。

有鑒於各族群命名習俗文化不同，如蘭嶼雅美達悟族人有特殊的「親從子名」的命名文化，後續若有更名需求，不受次數限制。出生登記及初設戶籍登記以傳統姓名登記者，得申請變更為漢名；變更為漢名者，得申請回復傳統姓名，但均以一次為限。

原住民 戶籍 羅馬拼音

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