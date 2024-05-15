台積電8分鐘生活圈！專家推「1區」：食醫育樂全到位

文／ 黎詩彥 提供

圖／海宇國際股份有限公司 提供
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台積電高雄廠周邊交通又添利多！斥資6.44億元的中油「園區南路」已開工，預計2026年完工，「園區南路」始自世運大道、左楠路口，沿著台積電產業園區一路往東延伸870米直通仁武，一邊銜接高捷紅線，一邊串連高鐵左營站，將是台積電高雄廠周邊、初期最重要的聯外要道，新路的開發也讓原本已具人氣聲量的仁武再度躍上版面，成為「神山新貴」心目中的熱門移居首選。

中油「園區南路」從台積電產業園區直通仁武。(圖片來源：高雄市政府都發局) 圖／海宇國際股份有限公司 提供
中油「園區南路」從台積電產業園區直通仁武。(圖片來源：高雄市政府都發局) 圖／海宇國際股份有限公司 提供

台積電高雄廠即將進駐，南台灣半導體S廊帶儼然成形，使「台積電概念宅」成為房市中炙手可熱的當紅炸子雞，有熟知內情的科技業者表示，「科技廠連買房都是開團一起購，我們這部門已經自組好幾團」、「現在連南科員工都來高雄買房，住仁武上國道往南科很方便，生活機能又遠比台南好。」

業者分析，目前科技菁英買房，大多鎖定台積電周邊的楠梓、橋頭和仁武，其中，仁武區因交通要道加持，除了到台積電車程約8分鐘，可迅速進入楠梓產業園區，台39線(高鐵橋下道路)也將延伸至仁武，串聯南科、沙崙、北高雄十分便利，加上商業機能豐沛，因此成為高雄人口成長最快速的行政區。

圖／海宇國際股份有限公司 提供
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「尤其是澄德重劃區因緊鄰左營榮總、巨蛋商圈和澄清湖風景區，區域內街廓整齊、電纜地下化、市容新穎，周遭有星巴克、全聯、寶雅等大型連鎖品牌進駐，到台積電產業園區也很近，對小家庭、自住客和重視生活品質的科技菁英更具吸引力。」

便捷交通加上優良的居住機能，吸引不少北部建商南下插旗，近期推出的406戶指標造鎮案「潤鴻日研」，就是建築大老鄭志隆將北部豪宅建材水準移植高雄的傾力之作，企圖創造區域新標竿。

「潤鴻日研」坐落於京吉一路、五路，立地條件十分優秀，驅車到台積電約8分鐘，6分鐘即達高雄榮民總醫院，並且微距仁雄、八德商圈和公立國中小，滿足食醫育樂一切生活所需。1,569坪大基地社區規劃2-3房，把安心住宅指摽帶入高雄，導入大信防水十年保固，並請第三方公正單位ＳＧＳ逐層檢驗結構安全，希望帶給消費者最安心、最完善的大滿配輕奢宅。

潤鴻建築鄭志隆董事長表示，「很多品牌VIP開玩笑說，你們在高雄用的建材，和在台北用的是一樣的，買你們高雄的案子比較划算！」鄭志隆董事長擁有工程背景與豐富的開發經歷，決定自創品牌，就是因為他對於建築外觀和品質都有所講究，「沒辦法過我自己這一關的，我不會給客人用！」極致精工品質，加上長期站在市場第一線觀察，讓「潤鴻」的作品總是能貼近使用者的需求，獲得許多住戶的好評，此次於高雄推案，勢必也將引發一波搶購風潮，展現強大的「地段力+產品力+品牌力」！

詳細資訊：https://bit.ly/3UYBIsN

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