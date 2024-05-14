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環團：能源轉型不能走回頭路 過時核電廠要淘汰

中央社／ 台北14日電

準總統賴清德即將上任，能源政策備受各界關注，環保團體今天（14日）在立法院召開記者會，呼籲能源轉型不能走回頭路，過時的核電廠要淘汰。

包括台灣蠻野心足生態協會、台灣環境保護聯盟、野薑花公民協會在內多個民間團體，共同表達反對斷層帶上的老舊核電廠延役，以及浪費資源與時間新建核電廠。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，台灣的工業用電，因為政府長期的補貼政策，使得電價遠低於其他國家，以至於無法反映工業大戶生產過程，對於環境破壞的外部成本。

陳憲政表示，如果想要用核電延役或新建來降低電價，將進一步減損產業對於節能設備的投資，也因為電價低廉，欠缺製程改善的誘因，用電大戶也不願投入更多研發成本、升級設備，改善原本生產所產生的耗能問題。

陳憲政呼籲，在能源政策上，企業也應善盡社會責任，不可以只顧現在享受低廉電價，尤其是工業用電大戶，卻把成本往後丟，讓後代子孫來收拾，這也是違反世代正義。

談及打破核電神話，陳憲政提到，台灣是受到天然危害的高風險地區，例如地震、海嘯、極端天候狀況等風險，均遠高於世界上其他許多國家，這些安全成本，再加上核廢料的處理成本，以及核電廠除役拆除成本，都是全民共同要負擔。

台灣環境保護聯盟會長葉國樑說明，核廢料不僅需耗巨資看管，且要儲存萬年以上，輻射量才會降至安全的水平，如果出問題，會造成疾病，甚至癌症，核電的成本不但貴且有危險。

陳憲政強調，經濟發展固然重要，但是居住、生命安全更重要，政府應將科學的客觀資料呈現給民眾，讓大家知道核電的真相及政府面對能源壓力時應有的政策。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨解釋，所有希望在台灣使用核電的人士，請先提出核廢料永久儲存方案，以及萬一核災時，20公里內的疏散方案，若提不出來，核電在台灣這樣多斷層、多地震的地方就是一個假議題。

陳雪梨呼籲，「能源政策不要分裂我們的社會」，她建議，台灣的地熱地質條件好，大家可以一起建立友善地熱發展的法規環境，結合國際先進技術，善用老天給台灣的地熱資源。

核廢料 核電 電價

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