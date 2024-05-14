勞動部攜手明志科大 職訓培育能源電池綠領人才

因應2050淨零碳排趨勢，綠領人才需求增加。勞動部勞動力發展署北分署今天（14日）表示，與明志科大合作職訓課程，培育能源電池專業人才；在取得專業技術證照、職訓後就業率能達100%。

勞動部勞動力發展署北分署發布新聞稿表示，與明志科技大學攜手合作，掌握產業趨勢，職訓課程結合產官學資源共同培育能源電池專業人才，加速產業轉型升級，推動綠色能源產業發展。

北分署指出，這次合作將新興的能源電池檢測和儲能技術，整合到工業電子、室內配線等職訓課程中，學員從法規角度了解政府對儲能的規範，並通過專業術科的學習，掌握能源實務應用及相關技術的建置需求。

此外，北分署表示，教學結合理論與實務，深化綠色能源的運用，幫助學員除掌握基本電工技能外，更勝任未來儲能電池系統的檢測、維護工作，為進入能源技術領域奠定堅實基礎。

北分署並表示，透過結合理論實務兼具的多元化職業訓練資源，促進綠色能源電池產業人才職能提升、進行產業人才媒合、促使薪資優於業界，並輔導取得專業技術證照，訓後就業率能達100%，培育更多符合業界所需的綠能人才。