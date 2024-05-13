南悅建設一鳴驚人！首發案「南悅豐映」圓滿完銷 北屯7級抗震宅上梁

台中北屯再添捷報！在地新銳建商南悅建設首發作品「南悅豐映」於今日舉辦上梁典禮，預計將於2025年完工。「南悅豐映」座落在北屯高機能核心區域，禮聘豪宅御用一流設計團隊，並勇奪國內最權威的「國家建築金質獎」首獎，精工耐震超越業界標準，除了受到在地客群青睞，也吸引許多來自北中南的客戶跨區購買，目前已全案完銷。

圖／海心國際股份有限公司 提供

「南悅豐映」由業界首席名宅推手、擁有「建築哲人」美譽的許獻叡建築師操刀，集結「燈光教父」袁宗南、中台灣最具規模的張宏成結構團隊等，以豪宅規格打造機能與美感兼具的精緻建築，奪得「國家建築金質獎」規劃設計類、住宅商業大樓中層組全國首獎。領銜時代的設計，加上厚工精鑄精神，創造建築獨一無二的價值，因此推出首案市場廣受好評，順利完銷。

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現場經理彭亭穎表示：有鑑於台灣地處多震環境，「南悅豐映」更在「看不見的地方」用心，除了安全把關結構外審，「南悅豐映」更採用「加釩鋼筋」骨質進化、厚達30-45公分「梯間剪刀牆」、鋼筋混凝土通過SGS檢驗，全面提升耐震實力。14層樓高建築，耐震係數達0.41G ，可承受七級地震，不僅優於同級產品，甚至超越許多台北知名豪宅，並且同步國際高標，使用「大信防水工程」、「格雷盾防水塗層」等高檔用料，抵制屋頂漏水，搭配高智能科技設備，提供住戶便利安全、通訊無死角的智慧生活，重新定義家的美好。

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居住環境是否優良，與建設公司選地眼光息息相關，南悅建設專注於建築本質，致力在每個細節雕琢，因此受到許多客群青睞。繼「南悅豐映」叫好又叫座後，今年推案區域鎖定南台中，第二季率先登場的「單元五新案」，基地位於龍富路及龍富十路附近，單元五重劃區內環境宜居，有「南屯最美後花園」的美名，且鄰台74線快速道路、國道一號與三鐵共構的台中高鐵站，立地條件相當優異。

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此外，「單元五新案」規劃為區域少有的2~3房，由台中綠化宜居建築領航先鋒許榮江建築師擘劃，為建築物打造垂直綠化生態系統，將城市最奢侈的豐盈綠意引入居家，兼顧生活安適與環境永續。出門散步1分鐘即達萬坪高鐵新市鎮生態公園，附近還有1.4萬坪的國際級足球運動休閒園區，想要暢玩遊具遛小孩，豐樂雕塑公園、文心森林公園也很近，非常適合週末假日全家同樂。

均質、宜居的精華地段，貼近生活的格局，加上高水準的建築規劃，展現穩健雄厚的品牌力，讓南悅新案擄獲不少購屋族的心，用實績演繹實力。

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