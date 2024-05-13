百歲工藝家王東白 複製文物拼出文化外交榮景

仿冒、山寨令現代人避之唯恐不及，現年100歲的美術工藝家王東白卻曾以仿冒品幫台灣拼出文化外交榮景，為史博館製作中華文物箱，連新銅器都能呈現千年質感，讓世界認識文物典藏。

歷經近6年整修，國立歷史博物館今年重新開館，展出文物如引領民眾回到冷戰後1970年代，在台灣退出聯合國、中國爆發文化大革命時，中華文物箱踏足5大洲、30多國、40餘處，向世界一遍遍介紹自己，而王東白正是製作文物箱的工藝家之一，並以仿古青銅器最為擅長。

王東白在1924年出生於中國江蘇，曾就讀京江藝專、江蘇丹陽正則藝術專科學校，因此奠定西畫、國畫、工藝基礎。走進他的住處，大片落地窗灑入均勻光線，仿古銅器、陶器、石刻錯落排開於層架上，如踏入一間私人美術館。

不只屋內裝飾，其實連室內裝修都出自王東白手筆。王東白解釋，當時窮怕了，到台灣後從廣告到招牌、裝修工程都接，「粉刷、圍欄、裝修，不管大小工程，反正使命必達。」還曾經手如台北賓館牌樓等工程，與史博館結緣也與承包史博館幻燈片工作有關。

那時知名書畫家溥心畬也正好要籌備展覽，相關海報、幻燈片便一併交由王東白製作，「溥心畬看到後向包館長（時任館長包遵彭）說我畫得好，後來很多事情都找我。」參展1964年美國紐約世界博覽會時，史博館考量珍稀文物運輸危險性，便找上王東白與其他工藝專家們討論複製文物的可能性。

王東白說，在那之前他陸續研究文物翻模法，仿古都是靠蒐集資料、看照片各種角度自學而來，當時一口氣答應在幾個月內完成複製100多件青銅器、石刻、木雕等，因此奠下後來協助製作中華文物箱的基礎。他記不得一生製作多少件複製文物，但說起其中堂奧仍得意，例如他想出只要將銅器放在密閉不通風的地方整整3天，再噴上腐蝕溶劑，就能仿製青銅器銅鏽斑駁樣。

史博館前館長廖新田於任內爬梳中華文物箱相關史實，他說，在翻閱史博館過往卷宗時，他一直想找到與其有關的人物進行訪談研究，後因此結識王東白，「中華文物箱是台灣第一次的文化外交，我認為是非常珍貴的，彰顯台灣早期文化外交的力量，其中人物的故事更是可貴而值得被記錄。」

王東白撈出多本自製紅皮日記，那是他長年書寫、剪報，再經由電腦打字整理累積下來的100年光陰，即便言語不便，但只要談及他走過的人生路程，他便能立刻翻出相關篇章，有寫兒時躲戰火啃樹皮、就著月光讀書的故事，有逃難到香港身無分文的故事，也有他早年被中央日報、民眾日報採訪的故事。

日記本標題不一，全由他親自命名，如「雜七雜八」、「往事如煙」等，王東白說：「寫下來才會記得。」提及兒時，他最為清晰的一句話是「我恨透共產黨。」

抬頭望向客廳中央上方神主牌位，說是牌位，但其實只是一個相框，裏頭相片是王東白在開放探親後回家拍下的祖先牌位影像，文物、牌位可以複製，而之於王東白而言，當年離散的家卻無法重來。