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「2024中國信託女子公開賽」逾9,000人次進場觀賽創新高

文／ 中國信託銀行 提供

陳萱抱回職業首冠　中信女將侯羽薔、張子怡拿下二、三名

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」由陳萱（中）封后，中信慈善基金會副董事長陳國世（左）、日本東京之星銀行董事長黃清苑（右）分別頒發冠軍獎盃與獎金支票。 圖／中國信託銀行 提供
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」由陳萱（中）封后，中信慈善基金會副董事長陳國世（左）、日本東京之星銀行董事長黃清苑（右）分別頒發冠軍獎盃與獎金支票。 圖／中國信託銀行 提供

日次巡海外共證賽事、總獎金日幣3,000萬元（約新臺幣630萬元）的「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今（11）日精采落幕，最終由陳萱以三回合總桿數213桿抱回職業首冠，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）亦繳出亮眼成績單，侯羽薔獲得亞軍、甫加入的張子怡則拿下並列第三，由臺灣女將包辦賽事前三名。三日賽事合計9,121人次進場觀賽，刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事13年以來的新高紀錄。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今日在桃園市東方高爾夫俱樂部圓滿落幕，中國信託慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑分別頒發冠軍獎盃、日幣540萬元獎金支票予陳萱。陳國世副董事長恭喜陳萱拿下首冠，將后冠留在臺灣，同時對每位參賽選手表達敬意，讓大家看到如此精采的高爾夫賽事，也感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造這場具國際級水準的比賽；陳萱分享冠軍感言時激動哽咽，她感謝家人與朋友，「這個冠軍讓你們久等了」，並表示下一步將全力準備JLPGA會員考試。

陳萱拿下「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」冠軍，抱回職業首冠。 圖／中國信託銀行 提供
陳萱拿下「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」冠軍，抱回職業首冠。 圖／中國信託銀行 提供

陳萱拿下「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」冠軍，抱回職業首冠。 圖／中國信託銀行 提供
陳萱拿下「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」冠軍，抱回職業首冠。 圖／中國信託銀行 提供

「中國信託女子高爾夫之星」侯羽薔獲得「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」亞軍。 圖／中國信託銀行 提供
「中國信託女子高爾夫之星」侯羽薔獲得「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」亞軍。 圖／中國信託銀行 提供

新加入「中國信託女子高爾夫之星」的張子怡拿下「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」並列第三。 圖／中國信託銀行 提供
新加入「中國信託女子高爾夫之星」的張子怡拿下「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」並列第三。 圖／中國信託銀行 提供

陳萱首輪名列第二，第二回合遭遇亂流，一度落後至並列第六，今日急起直追，抓下4隻小鳥逆轉奪下職業首冠，取得JLPGA會員考試第三關資格；侯羽薔從首輪位居第五一路追趕，今日打出3博蒂、2柏忌，最終以一桿之差、總桿數214桿與后冠擦身而過，她賽後分享其實長桿發揮不錯，整體表現符合預期，適逢母親節她也特別感謝媽媽三天陪伴自己與姐姐侯羽桑比賽。今年新加入「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）的張子怡拿下並列第三，她表示以中國信託贊助選手身分參與中國信託女子公開賽對她來說不是壓力，而是深刻感受全場為自己加油的助力，將持續調整希望盡快奪職業首冠。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」集結包括返臺的旅外選手、台巡菁英，及日本、泰國、中國大陸、韓國與德國共108位高球女將同場比拚，大展精湛球技。為鼓勵球迷親臨現場為選手加油，中國信託特地規畫限量入場禮、美食攤位及抽獎活動，賽後「中國信託女子高爾夫之星」張子怡、侯羽桑、侯羽薔與日本選手高野あかり舉辦粉絲簽名會，與到場加油的球迷近距離互動。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」圓滿落幕，三日賽事合計9,121人次進場觀賽創新高。 圖／中國信託銀行 提供
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」圓滿落幕，三日賽事合計9,121人次進場觀賽創新高。 圖／中國信託銀行 提供

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