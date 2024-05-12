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聯合報一周大事 5/05~5/11
國內
6日：衛福部疾管署宣布，即日起，民眾可至四五○○家特約社區藥局領取新冠快篩試劑。
8日：環境部與國科會發布二○二四國家氣候變遷科學報告，顯示台灣暖化將持續到本世紀末，若無法有效控制溫室氣體排放，夏天恐達七個月。
8日：衛福部疾管署宣布，五月十九日起，民眾至醫療、醫事、老人福利等機構可自行決定是否配戴口罩。
國外
6日：中國大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏共同會見記者時表示，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願與法方一起以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間「全球停火止戰」。
6日：俄國防部宣布，總統普亭已下令俄軍準備舉行一場涉及戰術核子武器使用演練的軍演。
8日：美國總統拜登接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表明，若以色列總理內唐亞胡下令大規模入侵加薩走廊南部城市拉法，將暫停美國武器運交以色列的部分作業。
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