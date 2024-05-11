黃珊珊暢談為母心聲 「我以前是個自以為是的媽媽」

明天就是母親節了，民眾黨立委黃珊珊今天在臉書分享影片，暢談育兒心聲，坦言「我以前是個自以為是的媽媽」，後來轉念改變和兒子相處的態度，和兒子當朋友，兒子快樂她也更快樂了。

黃珊珊說希望提供自己經驗，供職業婦女參考如何與子女相處，並讓自己轉念更快樂，坦言自己從小成績好，因此會用自己標準去要求孩子，曾經只要教小孩功課就吵架，孩子也越來越害怕跟她對話，她也越來越不想教，當情況越來越嚴重，驚覺需要改變。

為什麼越親的人越互相傷害？黃珊珊說，相信很多父母都曾有這樣的心情，尤其青春期的小孩不愛跟父母說話、躲在房間、打電動、說話抱拳，她都經歷過，曾被兒子問「工作重要還是我重要？」當時心都快碎了。

後來黃珊珊帶兒子到她服務處，對小孩敞開自己的難處，兒子看了一晚，得知她的忙碌是為幫助陳情民眾，回程車上跟她說，陳情民眾很可憐，「那你就幫幫他們好了」那天起兒子沒再說過「媽媽你為什麼都不陪我」這樣的話。

黃珊珊表示，她從兒子三年級起就轉念「我只要他快樂」，下定目標後，她跟兒子都很快樂；兒子考七十幾分老師說要稱讚，她心在滴血，因為自己都是九十幾分的人，但還是照老師說的讚美兒子，結果下一次她兒子就考八十幾分了。

黃珊珊分享，當讚美成為習慣，孩子的潛能會被激發，變成獨立自信的人，父母也要適時對小孩示弱，讓自己成為那個孩子需要的人，找藉口肯定小孩，孩子就會從中得到成就感。

黃珊珊說，再貴的鮮花、大餐和禮物都無法表達孩子對母親，或母親對孩子的愛，她是兒子的母親也是她媽媽的女兒，她認為陪伴和一句「我愛你」就是最好的表達。