快訊

他良心不安自首…台中古井挖出腐爛嬰屍 生父母涉殺人棄屍起訴

你還在用嗎？ 台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃珊珊暢談為母心聲 「我以前是個自以為是的媽媽」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊。圖/聯合報系資料照片

明天就是母親節了，民眾黨立委黃珊珊今天在臉書分享影片，暢談育兒心聲，坦言「我以前是個自以為是的媽媽」，後來轉念改變和兒子相處的態度，和兒子當朋友，兒子快樂她也更快樂了。

黃珊珊說希望提供自己經驗，供職業婦女參考如何與子女相處，並讓自己轉念更快樂，坦言自己從小成績好，因此會用自己標準去要求孩子，曾經只要教小孩功課就吵架，孩子也越來越害怕跟她對話，她也越來越不想教，當情況越來越嚴重，驚覺需要改變。

為什麼越親的人越互相傷害？黃珊珊說，相信很多父母都曾有這樣的心情，尤其青春期的小孩不愛跟父母說話、躲在房間、打電動、說話抱拳，她都經歷過，曾被兒子問「工作重要還是我重要？」當時心都快碎了。

後來黃珊珊帶兒子到她服務處，對小孩敞開自己的難處，兒子看了一晚，得知她的忙碌是為幫助陳情民眾，回程車上跟她說，陳情民眾很可憐，「那你就幫幫他們好了」那天起兒子沒再說過「媽媽你為什麼都不陪我」這樣的話。

黃珊珊表示，她從兒子三年級起就轉念「我只要他快樂」，下定目標後，她跟兒子都很快樂；兒子考七十幾分老師說要稱讚，她心在滴血，因為自己都是九十幾分的人，但還是照老師說的讚美兒子，結果下一次她兒子就考八十幾分了。

黃珊珊分享，當讚美成為習慣，孩子的潛能會被激發，變成獨立自信的人，父母也要適時對小孩示弱，讓自己成為那個孩子需要的人，找藉口肯定小孩，孩子就會從中得到成就感。

黃珊珊說，再貴的鮮花、大餐和禮物都無法表達孩子對母親，或母親對孩子的愛，她是兒子的母親也是她媽媽的女兒，她認為陪伴和一句「我愛你」就是最好的表達。

黃珊珊、黃珊珊高齡九旬母親。圖／黃珊珊競選辦公室提供
黃珊珊、黃珊珊高齡九旬母親。圖／黃珊珊競選辦公室提供

小孩 黃珊珊

延伸閱讀

北士科、京華城爭議 黃珊珊：有人想用偵查不公開蓋牌

施壓都發局放水京華城？游淑慧酸黃珊珊「答非所問專業戶」

「三大案」業力引爆2026北市長前哨戰 藍綠白各有盤算、蔣萬安嚴防砲火波及

柯文哲縱放京華城840%容積率？黃珊珊：有問題就送檢調

相關新聞

黃珊珊暢談為母心聲 「我以前是個自以為是的媽媽」

明天就是母親節了，民眾黨立委黃珊珊今天在臉書分享影片，暢談育兒心聲，坦言「我以前是個自以為是的媽媽」，後來轉念改變和兒子...

衛福部草案要求上傳監視影像 民團反對原因曝光

為防止托嬰中心兒虐事件，衛福部編列2.6億預算建置雲端空間，並於上月26日預告草案，要求托嬰機構把監視器影像上傳中央保存...

內政部擬推宗教法人法 寺廟、教堂有條件轉為宗教法人

內政部昨舉行宗教事務諮詢委員會議，為解決宗教不動產借名登記問題，部長林右昌表示，將修法延長「宗教團體以自然人名義登記不動...

照片看歷史／1962年《釋迦傳》15名演員 拍電影受感悟在善導寺皈依

1962年5月11日，台語電影《釋迦傳》的男女演員15人，當日上午在台北市善導寺皈依佛教，這幾名演員是在拍攝《釋迦傳》時，頓悟人生充滿了「苦」「空」、「無常」和「無有」，彼此相約在善導寺住持道安法師的座下，發心歸依三寶，正式成為佛門弟子。

投資詐騙暴增 詐團這些手法騙走長輩房產

行政院會剛通過打詐4法，旅英李姓女子在社群媒體爆料，指獨居老父親誤入股票操盤LINE社群，投入近千萬現金臨櫃或面交，連桃園市蘆竹區3千萬房產也被洗腦變賣兌現，她痛批「台灣就是一個詐騙天堂」，貼文引發許多回響。

醫師立委懷孕曾自願值夜班 陳菁徽籲：應從健保改變大環境

台北市醫師職業工會公布「2024醫師職場性別友善調查」，女性醫師近7成遭遇性騷；近6成女醫師在面試時被問及結婚生產計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。