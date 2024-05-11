內政部加入全球隱私合作協議 跨境執法遏止個資侵害

1962年5月11日，台語電影《釋迦傳》的男女演員15人，當日上午在台北市善導寺皈依佛教，這幾名演員是在拍攝《釋迦傳》時，頓悟人生充滿了「苦」「空」、「無常」和「無有」，彼此相約在善導寺住持道安法師的座下，發心歸依三寶，正式成為佛門弟子。

2024-05-11 09:00