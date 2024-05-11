駐斯洛伐克代表李南陽：台灣加入WHO 中國亦受益

台灣駐斯洛伐克代表李南陽接受當地媒體專訪表示，中國也將因台灣加入世界衛生組織（WHO）而受益；且由於台灣對全球衛生安全及健康人權的貢獻，因此不應被排除在WHO之外。

斯洛伐克大報「真理報」以「中國將因台灣加入WHO而受惠」為題，刊登台灣駐斯洛伐克代表李南陽專訪。

李南陽在專訪提到，今年世界衛生大會主題「我的健康，我的權利」，呼籲WHO及相關各方，正視台灣對全球衛生安全及健康人權的貢獻。他說，台灣有能力也有意願落實WHO憲章，以及聯合國永續發展目標的願景，不應被排除在外。

被問及中國阻礙台灣加入WHO的看法，李南陽說，台灣尚未收到WHO的邀請函，但將與理念相近的國家合作，持續爭取參與。他強調，兩岸民眾在健康問題上共同努力將使彼此受益，呼籲中國支持台灣參與全球衛生治理體系。

李南陽進一步指出，台灣一直以來積極參與國際社會的衛生事務，例如在羅馬尼亞協助建構烏克蘭難民援助組織，並提供災後復原及重建協助。然而，2300萬台灣人的健康權益卻因政治因素而被WHO忽視。

李南陽呼籲WHO保持開放態度，邀請台灣參與相關會議和機制，讓台灣與世界各國攜手，共同為全球衛生事務貢獻力量。