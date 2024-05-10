醫師立委懷孕曾自願值夜班 陳菁徽籲：應從健保改變大環境

台北市醫師職業工會公布「2024醫師職場性別友善調查」，女性醫師近7成遭遇性騷；近6成女醫師在面試時被問及結婚生產計畫，並遭明示、暗示不得懷孕，且懷孕醫師近3成持續值夜班。婦產科醫師出身的立委陳菁徽表示，自己在人力荒的谷底進入婦產科，懷孕期間出於自願值過大夜班，建議衛福部應從大環境改變問題，透過健保改革，彌平科別人力不均。

「在健保改革無法落實，科別人力傾斜的現況下，強迫值班的情況確實存在。」陳菁徽表示，許多醫師會往可以兼顧家庭、生活，不需要值班的科別走，導致內科、外科、兒科、婦科等科別人力不均，城鄉醫師人數有差距，部分科別存在性別不均的問題，導致值班難以公平分配，「這是大環境問題，政府應從健保改革著手處理。」

陳菁徽表示，自己身為婦產科醫師，深刻理解孕婦必須多休息，若沒有合適的孕產期照護，育嬰時間、產假沒有給足，很難讓女性醫事人員回到職場，加上對升遷時間延後的擔憂等，恐會導致醫療人員不敢懷孕，惡化少子化現象。

不過，也有醫事人員自願在懷孕期間持續值夜班，懷孕權利關注重點，應是讓當事醫師有選擇的權利。陳菁徽表示，醫事人員均懷抱責任感，照顧病患是天職，自己懷孕時正值婦產科醫師人力缺乏的低谷，擔任住院醫師時，曾經一個月要輪16班，考量病患需要，曾在懷孕期間值過夜班。

陳菁徽表示，現況下科別人力短缺，辦公室也曾遇過醫療人員被強迫排班，或同事感情好不希望讓對方代班太多等狀況，這都是醫師懷孕值夜班的原因；台灣醫療改革刻不容緩，勞動環境惡劣已導致護理師出走，除了醫師之外，護理人員的補貼、生養及托育都應受重視。

至於性騷議題，陳菁徽表示，性騷問題不分族群、性傾向，不僅女醫師遭受騷擾，男醫師也會遇到類似狀況，且除了醫師以外，護理師等各職類醫事人員，一會樣在醫療場域中遭遇性騷，醫院性平會應該發揮監督力量，在性別平權的時代，不同形式的騷擾都應受重視。