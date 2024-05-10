菁英匯聚NASA 慈濟於柏克萊創新論壇分享慈善永續經驗

BIF柏克萊創新論壇（Berkeley Innovation Forum）4月30日起一連舉行四天，此次特別邀請慈濟基金會執行長顏博文與副執行長何日生，分享慈濟如何以近一甲子歲月，於全球開創出慈善、環保、醫療與教育永續之路，盼藉此實踐經驗，為當前世界危機找出啟發性的解決之道。

人類不斷飛速發展、前進太空領域探索，我們同時也要探問，如何找到關鍵策略讓我們居住的這顆星球保有健康的永續之道？BIF柏克萊創新論壇在美國國家航空暨太空總署（NASA）舉行為期4天講座，全球科技界代表、企業集團主、太空研究人員，包括阿波羅16登月太空人Charles Duke等人，共43位發表演說，各界菁英各獻所長，思考如何啟動開放創新的力量、透過有效的策略、工具與政策，讓地球永續。

現任慈濟基金會執行長，也是科技人的前聯華電子執行長顏博文，以「人文環保與慈悲科技」為題，說明慈濟創辦人證嚴法師如何以慈悲與智慧帶動志工實踐環保回收、引領企業家延伸回收物價值、再製成災難援助用的毛毯、隔屏、福慧床椅與日常衣物等，讓環保行動開展出志工心靈提升、企業展現經濟良能、再透過人文傳播促進社會良善，形塑出慈濟模式的三大永續循環。

慈濟基金會副執行長暨哈佛大學甘迺迪學院、劍橋大學及牛津大學訪問學者何日生，則從「利他到共善」的角度，剖析人類社會衝突化解的可能，並列舉慈濟的全球援助經驗，說明通過愛來化解各種衝突，包含人與自然、與不同族裔間、不同宗教間、甚至是窮人與富人間的衝突。

顏博文與何日生的演說受到熱烈迴響。柏克萊創新論壇（Berkeley Innovation Forum）今年11月將在台灣慈濟舉辦四天講座，由慈濟基金會與柏克萊創新論壇共同合作，美國與印度許多科技公司表達高度參與意願，屆時也將拜訪台積電、鴻海等企業，柏克萊新任校長Rich Lyons也可望來台參與論壇，高齡八十八歲的太空人Charles Duke也表達高度期待。

「台積電是柏克萊論壇的合作伙伴之一，全球都認識台積電，但是還是有很多人不認識慈濟，儘管我們做了這麼多。」顏博文表示，當他向與會者說明在證嚴法師帶領下，慈濟的環保行動形塑出精神、經濟、良善，三大永續循環；且付出心力的環保志工，經由SORI（社會投資報酬率）分析，身心獲得健康、家庭關係改善、個人成就感隨之提升，獲益志工們都想做到生命最後一刻，讓慈濟環保志工體系形成了一種最好的長照體系。

顏博文表示，慈濟需要更多支持和合作夥伴，共同參與全球災難援助，並促進重要議題改善。很多BIF與會者得知慈濟的實證經驗，都表達想深入了解的意願。

四天論壇中，何日生也數度向與會者提問，AI的飛速發展與太空的不斷探索，原動力是出於愛，還是無止境的好奇？他表示科技發展應同時進行倫理與信念的深思，若出於「愛」，將如同希臘神話普羅米修斯為黑暗中的人類帶來火光和溫暖；若僅出於「好奇」，將如同打開潘朵拉之盒，讓瘟疫、爭戰、禍害飛入人間。