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核一乾貯今終核定 清大教授：對兩件事有好處

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
核一廠室外乾式貯存場因新北市府未核水土保持計畫卡關11年，歷經法院判決台電勝訴，新北農業局今終於核定。圖／翻攝台電官網
核一廠室外乾式貯存場因新北市府未核水土保持計畫卡關11年，歷經法院判決台電勝訴，新北農業局今終於核定。圖／翻攝台電官網

核一廠室外乾式貯存場過去11年因新北市府未核水土保持計畫卡關，歷經法院判決台電勝訴，上月再補送6份水保計畫書圖資料給新北市府，新北農業局今終於核定。清大教授葉宗洸對此表示，室外乾式貯存設施啟用，用過燃料棒就可從爐心取出，對於核一、二廠無論是延役或是除役這兩件事，都可開始推動。

核一、二廠目前四座反應爐皆已停機，但因用過燃料池已滿、乾貯設施過往未核定，導致四座反應爐爐心內燃料棒無法取出，應該進行除役工作的核一、二廠因此無法動作，台電與新北市府就核一廠室外乾式貯存場啟用問題爭執長達11年，歷經眾多紛擾今天新北市府終於放行核定核一室外乾貯。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，新北市府早就應該要放行核一室外乾貯設施，自己也當面跟新北市長侯友宜講過，如今終於核定有兩個好處，因為乾貯設施啟用後，燃料池的用過燃料棒可移出，燃料池就能騰出空間，讓爐心內的用過燃料棒放入，無論核一、二廠是要延役還是除役，都可進行下一步動作。

而針對核二廠的乾貯設施目前還在審議階段，台電前後12度向新北市環保局提出「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」遭駁回，葉宗洸認為新北市府應該打鐵趁熱也一併核定，因為就算決定核二延役，核二的乾貯設施也要約三年才能建成，核二的用過燃料棒也需要先放在核一乾貯設施，待核二乾貯設施蓋好後再運回存放。

針對台電表示核二用過燃料棒的規格不符核一乾貯設施無法存放，葉宗洸則表示核二用過燃料棒的存放容器台電都已經購置，只要置換符合核一乾貯設施即可，認為台電的說法，其實還是看即將上任的賴政府態度，若中央政府決定延役，以台電的能力沒有什麼辦不到的事情。

新北市環保局對此表示，逕流廢水削減計畫依最高行政法院判決，於去年6月逕為核定台電公司2019年提送內容版本。但該核准計畫施工期程為2019年10月1日至2021年3月底，台電於去年8月提送「營建工地逕流廢水污染削減計畫」變更後，環保局也於去年8月核准，同意施工期程為2023年9月至2026年底。

核一 核二

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