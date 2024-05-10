母親節前 藍委同台孟子傳人以花感恩天下媽媽

母親節即將到來，國民黨立委羅廷瑋、立法院榮譽顧問陳漢強、教育部前部長吳清基及孟子第69代傳人孟繼洛等，今日舉行「讓母親節多一個選擇」記者會，共同倡議台灣為多元文化國家，有閩南人、客家人、外省人、原住民、新住民等，希望大家在母親節時，能夠用自己覺得最具代表性的花種，來感謝母親無私的愛與付出。

吳清基表示，母親是孩子人生當中第一位老師，家是一個孩子永遠的避風港，母親對於家庭的貢獻良多，呼籲大家感念母親的偉大、響應孟母典範。

孟繼洛說，孟母是中華民族的典範也是驕傲，萱草也代表孝道，身為孟子的後裔，希望文化可以傳承。

陳漢強提到，唐代孟郊「遊子吟」中，「誰言寸草心，報得三春暉」裡面的寸草心，草就是萱草（金針花），2000多年來的中華傳統，當然不只萱草，客家人有魯冰花、原住民有百合花，希望在這邊可以提倡，讓母親節能夠多一個選擇。

羅廷瑋呼籲，台灣是多元文化的國家，有閩南人、客家人、外省人、原住民、新住民等，希望能彰顯台灣的兼容並蓄，康乃馨很好，金針花很棒，魯冰花、百合花都不錯，希望大家能用自己覺得最具有代表性的花種，來感謝母親無私的愛。

記者會現場邀請到明倫高中音樂老師李郁茹為大家演唱「母親您真偉大」，場面頓時溫馨，羅廷瑋亦於現場發送乾燥金針花。