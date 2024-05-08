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519白色恐怖記憶日 人權館以活動提升人權意識

中央社／ 台北8日電

行政院因應民間團體倡議，於今年4月18日核定每年5月19日為「白色恐怖記憶日」，文化部國家人權博物館將與新台灣和平基金會等單位合作舉辦系列活動，提升人權意識。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，行政院為回應民間對於形塑公共記憶、反省威權歷史的期待，每年5月19日訂為「白色恐怖記憶日」，文化部人權館則以活動讓「白色恐怖記憶日」成為社會認知過去、省察當下與思索未來的原點。

今年「519白色恐怖記憶日」系列活動已於4月26日登場，由新台灣和平基金會在光點台北舉辦「白色恐怖記憶影展」揭開序幕，播放以白恐時期為主題不同創作形式的作品，包含紀錄片、劇情片、動畫片、實驗電影等，如導演萬仁「超級大國民」與導演王童的「香蕉天堂」數位修復版。

5月4日起人權館將在白色恐怖景美紀念園區接續舉辦「人權電影放映會」，片單包括獲得2018年柏林影展傑出藝術貢獻銀熊獎、諧謔極權世界下的文字獄故事「文字慾」等。

人權館也將邀請政治受難者暨家屬於5月16日「重返記憶之島—綠島」，藉此紀念1951年5月17日首批政治犯大規模登陸綠島的歷史時刻，當晚並將舉行「白色恐怖記憶之夜音樂會」，以音樂向受難者前輩致敬。

5月17日並於綠島各歷史場域獻花、巡禮、分享記憶，並舉辦新生訓導處及綠洲山莊不義遺址標示牌揭牌典禮；同日特展「在綠島，我們的世界不斷在開門」正式開展。5月19日「白色恐怖記憶日宣示大會暨人權市集」將在白色恐怖景美紀念園區壓軸登場。

人權館表示，首屆519白色恐怖記憶日系列活動，由政府與民間團體合作，透過多元活動，希望以積極再現歷史對抗遺忘、以主動實踐代替消極旁觀，期待白恐事件永遠不再發生。

受難者 國家人權博物館 白色恐怖

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