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台灣黑熊誤觸陷阱已6死 監院促農業部、原民會改進

中央社／ 台北8日電
原住民族視台灣黑熊為神獸。 圖／林業保育署花蓮分署提供
原住民族視台灣黑熊為神獸。 圖／林業保育署花蓮分署提供

監委趙永清、浦忠成今天說，近5年已發生25件台灣黑熊救傷案例，其中18件是受困套索陷阱，更造成6件死亡案例；農業部、原民會應合作策進，使野生動物保育與原住民族狩獵權取得平衡。

趙永清、浦忠成透過新聞稿指出，民國111年底有1隻台灣黑熊在屏東縣霧台鄉部落遭村民獵殺，且近3年間村民共計獵殺4隻台灣黑熊，經台灣屏東地方檢察署偵辦，依違反野生動物保育法起訴。

監委說，原住民族視台灣黑熊為神獸，類似違反原住民族狩獵需求與傳統習慣，牴觸文化禁忌脫序的違法行為，亟待原民會積極導正，並配合農業部推動「原住民族狩獵自主管理試辦計畫」，避免原住民族傳統文化因個案污名化，使野生動物保育、維護物種多樣性維護等重大公共利益，與原住民族狩獵權取得衡平。

調查發現，台灣黑熊近5年救傷案例共計25件，逾7成是受困俗稱「山豬吊」的套索陷阱，而有腳腫脫臼、斷掌缺趾、多日脫水死亡等情形，卻查無農民申請設置陷阱紀錄，或只有為數不多的原住民族申請狩獵案，凸顯人民實際需求與法律規定的落差。

監委說，農業部應就改良式獵具換發、陷阱口徑與尺寸等規範與修法進程，持續溝通、凝聚共識，原民會也應積極向部落族人宣導推動改良式獵具換發、傳達誤捕黑熊通報免罰資訊，並提升族人對公部門的信任，以收綜效。

監委指出，原住民族委員會是原住民族事務主管機關、農業部是野保法主管機關，關於台灣黑熊相關保育措施，有亟待研議策進之處。監察院財政及經濟、內政及族群委員會聯席會議今天通過調查報告，請原民會與農業部確實檢討改善。

原住民 台灣黑熊 監察院 農業部

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