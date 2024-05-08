國寶翠玉白菜被當尋常大白菜 王鴻薇：故宮以後勿出借

故宮國寶保存有漏洞？國民黨立委王鴻薇今日表示，翠玉白菜被當成青菜，以後根本不必再出借，好好放在故宮就好。

國民黨立委黃健豪昨揭露，故宮北院去年將翠玉白菜等國寶出借給台南市立美術館展出，被拍到兩館工作人員點交時，直接打開展櫃，在距離翠玉白菜不到3公分旁簽署文件；南院發生清潔人員隨意進出庫房等狀況。

王鴻薇今日表示，故宮去年將翠玉白菜等15件國寶，外借給台南美術館展出，沒想到就被爆出現場照片，故宮和南美館兩館人員在進行點交作業時，竟然就直接在毫無保護措施的翠玉白菜旁簽署文件，紙筆距離國寶不到三公分，讓人懷疑故宮到底是螺絲鬆了？還是根本已經不把這些國寶放在眼裡？

王鴻薇說，翠玉白菜是故宮的鎮館之寶之一，除了在台北的故宮，也時常到故宮南院展出，這次為何非要到南美館展出？事實上故宮南院距離南美館，開車也只需要一個小時，搭高鐵更是台南、嘉義一站就到，特別移師到台南的用意在哪裡？如果說要讓南部民眾也可以一覽國寶之美，把國寶放在故宮南院展出完全沒問題，否則台南展完，要不要也移師到高雄和屏東，不然就全省巡迴展出好了？有哪個重要博物館把鎮館之寶這樣搞法？

王鴻薇指出，過去故宮出借翠玉白菜，就曾經被監察院糾正過。當時故宮將翠玉白菜外借給台中花博后里馬場展出，就被外界質疑古物維護的安全風險，時任台中市長林佳龍正準備競選連任，舉辦花博卻把翠玉白菜搬過去，被外界認為是因為選情告急才外借到台中。後續也被監委調查，認為核定過程缺乏法令規範而通過糾正。

王鴻薇說，時至今日，翠玉白菜依然被當成青菜，玻璃打開隨隨便便就可以直接在旁邊簽名，如果外借國寶是這樣草率的處理，且還是外借到離故宮南院這麼近的地方，以後根本就不必再出借，好好放在故宮就好。