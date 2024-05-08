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曾貴海詩集譯英、西語 用詩探索台灣人集體意識

中央社／ 台北8日電
醫師曾貴海。 圖／聯合報系資料照片
醫師曾貴海。 圖／聯合報系資料照片

78歲的醫師詩人曾貴海今天舉辦詩集「黎明列車」英語版和西班牙語版新書發表會。曾貴海表示，詩人是他最想選擇的身分，藉由詩傳達台灣文學心聲、探索台灣人集體意識。

1946年出生屏東的曾貴海具醫師專業，政治、社會運動經歷豐富，更是詩人，自1985年出版第一本詩集「鯨魚的祭典」開始，筆耕不輟逾一甲子，書寫對土地、社會的關懷，屢獲各文學獎無數。2022年他更以首名亞洲人之姿，榮獲厄瓜多惠夜基國際詩歌節（Ileana Espinel Cedeño）國際詩人獎。

「黎明列車：曾貴海詩集」精選曾貴海的132首詩，翻譯成英語、西班牙語，藉此向世界傳達台灣文學的力量。今天客委會主委楊長鎮、中央社董事長李永得、清大台文所榮譽教授陳萬益、東海大學中文系副教授阮美慧等，及曾貴海的親友、書迷都到場支持，相當溫馨。

楊長鎮致詞表示，客委會自2018年開始積極推動客家文學外譯，包含英、西、日文等，目前已累積18本作品，不忘向翻譯團隊致謝，因為他們讓台灣文學有機會跟全世界接觸。

楊長鎮認為，曾貴海從事寫作之際，更積極參與文化、社區、客家、環境運動，這些經歷讓曾貴海的生命有更堅強內涵，再轉換成詩與哲學，帶給大家更深厚的心靈。

陳萬益則舉曾貴海探索身分認同的詩作「平埔福佬客家台灣人」為例。他說，台灣經歷過無數殖民者，把島上的多族群語言打壓成污名，實質上，這是台灣人的資產，他認為曾貴海的作品大聲說出自己的語言、聲音與認同，像台從漫長黑夜走出，開往黎明的列車。

曾貴海坦言，儘管社會看詩、出版詩的人不多，但詩仍舊沒有消失，若只能選擇一種身分，他還是會選當「詩人」。

曾貴海說，台灣是多族群語言的島國，形成其文學多樣性，而台灣文學的根，必然從島國的土地發芽生長，「文學是語言的藝術，有語言就有詩，語言創生詩，詩也復活了語言。我試圖傳達台灣文學的心聲，探索台灣人的集體意識和價值觀」。

有觀眾現場提問曾貴海，從事社會運動是否會觸發創作？曾貴海以德語詩人里爾克的觀念回應，一個真正的詩人要有很多人生經驗，關於民主、國家、地方、語言，也要多旅行、感受自然，「沒有東西不能寫詩，寫不出詩，是因為你沒有了解事物的核心」。

曾貴海認為做社會運動和寫詩並不背離，更感謝娶了一名不會管他、把家庭照顧很好的賢內助，讓他打趣說：「我沒有存摺，也沒有印章，只好去做社會運動」。曾貴海也鼓勵詩人要更勇敢的站出來，反抗壓迫、不讓我們決定自己命運的人。

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