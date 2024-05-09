「富市台中 就業成功」徵才活動，盛大開跑

1960年5月9日，費時3年又10個月，全長約195公里的台灣東西橫貫公路在標高731公尺的谷關舉行通車典禮，由時任副總統陳誠剪綵後隨即通車，陳誠的座車於當日上午10時55分首先通過。 陳誠致詞時表示，中央山脈把狹長的台灣島嶼隔成了兩半，從此以後，東西的隔閡可以打通，經濟發展和人口發展可以從此開闢一條新的途徑，是一件劃時代的大事。這條路的完成是人與自然搏鬥，征服了自然的最好例證。

2024-05-09 09:00