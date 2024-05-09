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「富市台中 就業成功」徵才活動，盛大開跑

文／ 台中市政府勞工局 提供

台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」5月系列徵才活動，邀集瓦城餐飲、正証光機械及大立光電等70家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才活動，提供逾3,000個優質職缺，其中瓦城提供最高薪資6萬2,000元，歡迎求職民眾踴躍參加！

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕相當重視市民就業議題及產業動態，經濟部投資台灣三大方案中，台中核定家數高達300家，是全國第一，總投資金額達到3,417億元，已創造多達2萬4,109個就業機會。勞工局為協助各產業媒得合適人才，5月份廣邀服務業、製造業及科技業等共同辦理系列徵才，提供市民朋友及企業優質媒合管道。

設置VR360度職場接軌系統供民眾現場體驗。 圖／台中市政府勞工局 提供
設置VR360度職場接軌系統供民眾現場體驗。 圖／台中市政府勞工局 提供

勞工局長林淑媛補充，此次「富市台中 就業成功」5月系列徵才活動，邀請全台最大泰式連鎖餐飲品牌「瓦城」提供薪資最高6萬2,000元的餐廳內場主管職缺，台灣速食麵設備領導品牌「正証光機械」開出薪資上看4萬5,000元的機械工程師職缺，全球精密光學塑膠鏡頭領導廠商「大立光電」提供薪資最高4萬5,570元的品管員，歡迎求職民眾把握面試機會。

企業於現場舉辦企業說明會。 圖／台中市政府勞工局 提供
企業於現場舉辦企業說明會。 圖／台中市政府勞工局 提供

台中市就業服務處補充，5月2日於北區區公所辦理活力北區樂齡就業暨徵才、5月16日於台中港三井Outlet 1樓室內廣場辦理MITSUI OUTLET PARK台中港徵才、5月17日於西屯區公所辦理西屯區徵才，5月22日於大雅就業服務台辦理大雅區徵才，歡迎有就業需求的市民朋友踴躍參加。

現場民眾填寫履歷資料。 圖／台中市政府勞工局 提供
現場民眾填寫履歷資料。 圖／台中市政府勞工局 提供

台中市就業服務處官網查詢:https://gov.tw/XJo
聯絡人:台中市就業服務處 高小姐
聯絡電話:04-22289111分機36101

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