「富市台中 就業成功」徵才活動，盛大開跑
台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」5月系列徵才活動，邀集瓦城餐飲、正証光機械及大立光電等70家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才活動，提供逾3,000個優質職缺，其中瓦城提供最高薪資6萬2,000元，歡迎求職民眾踴躍參加！
勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕相當重視市民就業議題及產業動態，經濟部投資台灣三大方案中，台中核定家數高達300家，是全國第一，總投資金額達到3,417億元，已創造多達2萬4,109個就業機會。勞工局為協助各產業媒得合適人才，5月份廣邀服務業、製造業及科技業等共同辦理系列徵才，提供市民朋友及企業優質媒合管道。
勞工局長林淑媛補充，此次「富市台中 就業成功」5月系列徵才活動，邀請全台最大泰式連鎖餐飲品牌「瓦城」提供薪資最高6萬2,000元的餐廳內場主管職缺，台灣速食麵設備領導品牌「正証光機械」開出薪資上看4萬5,000元的機械工程師職缺，全球精密光學塑膠鏡頭領導廠商「大立光電」提供薪資最高4萬5,570元的品管員，歡迎求職民眾把握面試機會。
台中市就業服務處補充，5月2日於北區區公所辦理活力北區樂齡就業暨徵才、5月16日於台中港三井Outlet 1樓室內廣場辦理MITSUI OUTLET PARK台中港徵才、5月17日於西屯區公所辦理西屯區徵才，5月22日於大雅就業服務台辦理大雅區徵才，歡迎有就業需求的市民朋友踴躍參加。
台中市就業服務處官網查詢:https://gov.tw/XJo
聯絡人:台中市就業服務處 高小姐
聯絡電話:04-22289111分機36101
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言