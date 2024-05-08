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酪農輔導計畫 陳駿季：盡全力520前核定

中央社／ 台北8日電
農業部代理部長陳駿季。記者李柏澔／攝影
農業部代理部長陳駿季。記者李柏澔／攝影

台紐經濟合作協定明年生效，紐西蘭液態乳可零關稅輸台，立委詢問政府酪農輔導措施何時上路，還有立委收到小學生明信片，表達希望將效期長達2個月的進口乳更名為長效乳，農業部代理部長陳駿季表示，完整方案新台幣29億元已報行政院，盡全力520前核定。

立院經濟委員會今天審查113年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等3案，以及審查民進黨立委陳冠廷提出農產品市場交易法第35條條文修正草案。

紐西蘭液態乳明年叩關，恐衝擊國內乳品市場。民進黨立委陳亭妃拿出南大附小六年級學生寄給她的明信片，內容提到，「2025年紐西蘭液態乳進口，恐嚴重影響國內酪農業」，拜託立委支持修法並採取行動，「將效期長達2個月以上的進口乳更名為長效乳，保障我國酪農生計。」陳亭妃指出，她的選區不是酪農產地，連她選區的小學生都擔心，她收到非常感動，也質疑農業部「我們是不是太慢了？」

陳駿季表示，有關長效乳的部分，目前並沒有長效乳的規定，經過跟業者的研議後，在某個殺菌條件下應該變成長效乳，以區隔現在國產CNS，農業部把這些相關的製程之下能列入長效乳的建議，於4月1日給衛福部來制定，因為制定是衛福部主導，衛福部收到後會啟動專家會議，牽涉到後續的國產乳標示區隔的有效作為。

陳駿季也說明，乳品的標示是整個環節中的重要環節，但不是唯一的，還有很多配套措施，長效乳只是在支持酪農的方案之一，農業部提出是一個完整方案，從牧場端、加工端到消費端，經費共29億元已經報行政院。

無獨有偶，國民黨立委洪孟楷也收到同樣的明信片，他表示，面對2025紐乳零關稅的壓力，有酪農業者計畫北上抗議，是否有信心拆彈成功。

陳駿季回應，計畫在上週國發會審完後進入行政院，酪農支持性計畫是行政院長陳建仁在總質詢承諾，他會盡最大的努力，就算新政府上台後可以公布，也不是等到520後才開始去做。

至於民進黨立委陳培瑜提及，國產乳何時可以供應給學生營養午餐。陳駿季透露，他已跟教育部長潘文忠討論過，預計今年9月開始，目前規劃是1週有2餐，目前供應給國小，當然希望往上延伸，但牽涉到經費來源及額度，同時，牛奶供應不希望被特定大的乳品廠綁住，會結合小農成立一個供應平台。

牧場 農業部 酪農 陳駿季

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