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玉山銀「金彩稅月」 聰明繳稅享現金回饋

撰文／ 徐楷文

圖／玉山商業銀行 提供
圖／玉山商業銀行 提供

又到了5月報稅季，如何聰明繳稅還能賺現金回饋？玉山銀行推出「金彩稅月」專屬繳稅活動，使用玉山信用卡繳綜所稅，最高可享0.3%現金回饋，想使用分期的卡友，也可以選擇6期0利率的分期方案。

針對指定會員及卡別，還有更多加碼優惠，相關回饋專屬好康報你知，幫您省荷包。

最高享0.3%現金回饋 或6期0利率

使用玉山信用卡繳綜所稅，稅款未滿100萬元享0.2%現金回饋(無上限)，稅款100萬元(含)以上享0.3%現金回饋(上限10萬元)，具私銀、極致會員、高資產顧客享0.4%現金回饋(上限15萬元)，私銀/極致會員且具高資產顧客身分者享0.5%現金回饋(上限30萬元)。

使用玉山星宇航空聯名卡繳綜所稅還能累積哩程，稅款享200元累積1哩(上限10萬哩)，回饋最高約0.43%，稅款2,000萬元(含)以上加碼贈35,000哩(相當於亞洲來回機票。而偏好分期付款的卡友，可選擇分期方案，稅款不限金額享6期0利率，讓卡友在資金運用上，也能有更多彈性。

新戶享0.5%現金回饋 理財會員享外幣回饋

新戶也享有綜所稅專屬優惠，2024年4月1日至2024年5月25日，首次申辦玉山熊本熊卡或玉山 Pi 拍錢包信用卡之正卡，稅款不限金額享0.5%現金回饋(上限1,000元)。理財會員更享有加碼禮，依綜所稅稅款享外幣加碼回饋，最高可獲贈1,200美金。

玉山Wallet掃碼繳稅還能抽大獎，活動期間(2024/3/29～2024/6/2)使用玉山Wallet行動繳稅，掃描綜所稅、房屋稅稅單上之QR Code進行繳稅，還可享有韓國旅遊、Dyson吸塵器等多項好禮抽獎機會。

玉山銀行「金彩稅月」專屬繳稅活動，有豐富的優惠好康，為您精打細算，享受聰明的用卡生活。

玉山金彩稅月活動詳情這裡看: https://esun.co/fA5wj

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