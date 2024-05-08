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馬祖官員索賄、指示屠殺梅花鹿 監院全票彈劾

中央社／ 台北8日電

監察院今天表示，連江縣政府參議劉德全擔任建設局局長、產業發展處處長期間，向3家得標廠商索取賄款，並協助兒子詐領計畫補助款，濫行指示屠殺梅花鹿，監察院全票通過彈劾，移送懲戒法院。

監察院透過新聞稿表示，劉德全利用職務之便，在民國105年到109年間，透過「馬祖海洋伴手禮發展計畫勞務採購案」、「離島產業升級輔導計畫勞務採購案」等，前後向3家得標廠商索取約新台幣百萬元賄款。

監察院說明，劉德全並在107、108年度地方型產業創新研發計畫，擔任評選委員會主持人及評選委員，參與審議補助案。劉德全明知其2個兒子為規避補助資格限制，卻虛設或借用5間公司申請補助，故意隱瞞借用他人名義申請補助之事，通過該5間公司之補助案申請，取得300萬餘元計畫補助款。

監察院指出，109年間連江縣政府產發處公開招標「109-110年連江縣推動野生動植物合理利用之管理計畫（勞務）採購案」，由胡姓廠商借牌得標後，劉德全明知該採購案契約項目，並無任何宰殺梅花鹿的依據，竟因主觀認為大坵島梅花鹿數量過多，私下指示廠商宰殺83頭梅花鹿。

監察院透露，且宰殺梅花鹿方式，是由廠商在大坵島後山設置陷阱，待梅花鹿遭陷阱困住後，就以繩索套住鹿隻四肢，再以刀具刺入鹿隻咽喉、心臟或腹部等部位，使鹿隻失血死亡，手法殘忍，有違動物保護法規定。

監察院強調，劉德全遭福建連江地方檢察署以涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法、商業會計法、動物保護法及刑法詐欺等罪提起公訴。經福建連江地方法院，以其共同犯對職務上行為收受賄賂、公務員假借職務上機會故意犯背信、公務員對主管事務圖利等5罪，判處有期徒刑9年10月，褫奪公權5年。

監察院解釋，經監委蔡崇義、趙永清、王麗珍調查相關事證後，認為劉德全已嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，有違公務員服務法規定，違法失職事證明確、情節重大，提案彈劾。

監察院彈劾審查會7日上午審查時，以全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

公務員 梅花鹿 監察院

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