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曾文南化聯通管啟動充水 水資源永續及抗旱關鍵工程

中央社／ 台南8日電

全長約25公里曾文南化聯通管工程，串聯曾文-烏山頭水庫系統及南化水庫系統，每日供水調度水量可達80萬立方公尺，今天啟動充水測試，最快將於5月20日通水。

總統蔡英文今天南下，在台南市長黃偉哲陪同下，視察這項南市水資源永續及抗旱關鍵工程。依台南市水利局資料，曾文水庫是全國最大水庫，搭配烏山頭水庫，供應台灣穀倉—嘉南平原，包括溪北地區用水，南化水庫是台南市溪南地區主要用水來源，兩座水庫各司其。

但近年來面臨極端氣候、旱澇交替挑戰，顯示單一水庫供水系統面對極端氣候應變能力有限，著眼於「如果兩座水庫的水能互相支援就好了」思考，在台南市前代理市長李孟諺任內，向中央提出「曾文—南化水庫聯通管」前瞻基礎建設計畫，獲得當時行政院長賴清德支持與核定，黃偉哲市長任內則爭取到新台幣127億元經費。

計畫推動階段，地方上對於工程安全甚有疑慮，黃偉哲親自溝通並指示市府各單位全力協助地方跟中央雙向交流化解地方疑慮；另外市府也於各方面協助工程推動，如道路施工交通維持及爭取周邊環境改善，減輕工程對地方影響爭取認同。

曾文南化聯通管今天進行充水測試，最快將於20日通水，南化水庫可將原本豐水期間溢流的水支援曾文-烏山頭水庫系統；反之枯水期曾文-烏山頭水庫可成南化水庫的後盾。水庫相互援助讓台南市農業用水、產業用水，以及民生用水都能得到滿足，減少因氣候異常或百年大旱對地方民眾以及生活、產業影響。

南化水庫 曾文水庫

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