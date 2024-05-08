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環境部將密集溝通碳費3子法 估暑假期間公告

中央社／ 台北8日電

環境部今天表示，與碳費相關的3子法將會以密集說明會的方式與各界討論，盼今年暑假期間能公告；碳費費率可能還需要再開2、3次會，若建議費率公布，不排除會縮短預告期、加速公告。

環境部4月29日預告氣候變遷因應法下與碳費相關的3子法，包含收費辦法、自主減量計畫及指定目標。

環境部次長施文真今天接受媒體聯訪時表示，在預告期間會密集、以小團體的方式、多場次進行說明、討論3子法；制度裡有比較細節的部分，如果沒有多說明怕不容易理解。

施文真舉例，如產業會認為指定目標太嚴格，民間團認為「打2折」太多等，都會進一步溝通；3子法在法制程序上需預告再加上公聽研商會、最後還會進入內部討論，如果順利，希望今年暑假期間可以對外公告。

至於碳費費率的部分，環境部昨天召開第3次碳費費率審議會，會後表示第4次會議將就不同情境模擬進行討論。

施文真強調，目前的確很難以預估審議會何時能提出建議的碳費費率方案；就算有不同情境模擬費率評估方案，可能還需要再2、3次會議討論，凝聚共識，「不希望是用投票的方式決定費率」。

然而，在碳費收費辦法中訂定「以費率公告生效日期當月起算，依月份比例計算應繳納之費額」，也代表今年公告碳費費率的時間點，會影響明年實際收費的金額。

施文真提到，後續會進行法規討論，是否能以縮短預告期的方式、提早公告碳費費率。

環境部 碳費

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