環境部將密集溝通碳費3子法 估暑假期間公告
環境部今天表示，與碳費相關的3子法將會以密集說明會的方式與各界討論，盼今年暑假期間能公告；碳費費率可能還需要再開2、3次會，若建議費率公布，不排除會縮短預告期、加速公告。
環境部4月29日預告氣候變遷因應法下與碳費相關的3子法，包含收費辦法、自主減量計畫及指定目標。
環境部次長施文真今天接受媒體聯訪時表示，在預告期間會密集、以小團體的方式、多場次進行說明、討論3子法；制度裡有比較細節的部分，如果沒有多說明怕不容易理解。
施文真舉例，如產業會認為指定目標太嚴格，民間團認為「打2折」太多等，都會進一步溝通；3子法在法制程序上需預告再加上公聽研商會、最後還會進入內部討論，如果順利，希望今年暑假期間可以對外公告。
至於碳費費率的部分，環境部昨天召開第3次碳費費率審議會，會後表示第4次會議將就不同情境模擬進行討論。
施文真強調，目前的確很難以預估審議會何時能提出建議的碳費費率方案；就算有不同情境模擬費率評估方案，可能還需要再2、3次會議討論，凝聚共識，「不希望是用投票的方式決定費率」。
然而，在碳費收費辦法中訂定「以費率公告生效日期當月起算，依月份比例計算應繳納之費額」，也代表今年公告碳費費率的時間點，會影響明年實際收費的金額。
施文真提到，後續會進行法規討論，是否能以縮短預告期的方式、提早公告碳費費率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言