全台狂震千次！「大直・稙光」國家級耐震6級，守護家的安全

台灣自4月3日花蓮發生7.2級強震後，餘震不斷，不到20天餘震已經破千次，專家預估，可能還會有規模5、6的餘震，期間長達半年至1年，呼籲民眾及早準備，才能減少地震造成的損害。

強震不只考驗建築的耐震程度，也挑戰人心裡的安全感。知道自己所住的房子擁有卓越的抗震能力，不僅半夜被震醒時也能安睡，更是珍貴且能傳家的好宅。由漢來二代侯秉奇創立的新銳品牌鴻基建設，於大直核心地段推出罕見中小坪數輕豪宅「大直・稙光」，以建築世家的嚴謹高規格，結合與時俱進的年輕思維，打造完美生活格局，吸引許多內科新貴、三總醫師、在地換屋族群青睞，近期更有不少購屋客直言：「買房買結構，這絕對不會是最後一次地震，住在合乎耐震標準的房子比較安心。」

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「大直・稙光」由沈村榮結構技師團隊，精密計算建築的工學與力學，不只符合國家標準耐震六級，大幅降低地震搖晃性，更在看不見的基礎結構和建築工法用心，地基採穩定安全、成本相對較高的筏式基礎，提供建物良好之承載能力，並使用現有最高規格SA級鋼筋續接器，品質穩定韌性強，提升建物抗震能力。梯間樓版厚達25公分，並強化鋼筋配置，減少管線影響樓板強度，在每個細節層層把關，為的就是讓住戶身心安適、高枕無憂。

除了建物品質經得起檢驗，「大直・稙光」的地段與機能更是圈粉無數。走出家門，過個馬路直達美麗華、忠泰NOKE購物中心，區域內五星級飯店、米其林餐廳任君挑選，除了享受依山傍水、繁華與自然交織的悠活氛圍，大直更是台北一級商辦聚落，產業菁英人才、國際商務人士的湧入，使得大直身價易漲難跌，鄰近松山國際機場，更讓大直成為旅居海外的台商返鄉置產首選。

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除此之外，從「大直・稙光」走路幾分鐘，就到捷運「劍南路站」，經文湖線可快速接軌松山機場、內科、南港，到東區SOGO、南京復興商圈，或是串連信義計畫區、松山商圈也很近，「劍南路站」更確定將與環狀線交會，晉升為雙捷運站，未來搭乘環狀線北環段，還能一線直達士林、三重、蘆洲，到新莊新北產業園區也只要28分鐘，交通和生活機能相當完整便捷。

最令購屋族心動的是，「大直・稙光」規劃為17、23、28坪，讓首購族、小家庭也能輕盈入手，室內挑高3米6、高坪效機能格局，可靈活規劃收納空間，全棟無地主戶，純住宅，零店面，環境單純宜居，讓住戶不只住在黃金好地段，也能住得安心、安全、有保障。

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