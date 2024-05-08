2024國家氣候變遷報告公布 盼提供減碳科學依循

國科會、國環院今天聯合公開發布國家氣候變遷科學報告（2024）；環境部表示，本計畫能協助各地方政府有一個科學依循基礎，也提供產業及金融界國際減碳、永續經營等也能有參考訊息。

國家科學及技術委員會、國家環境研究院今天主辦國家氣候變遷科學報告公開說明會。2011、2017年國科會對應IPCC發布2次「台灣氣候變遷科學報告」，今年則正式更名為「國家氣候變遷科學報告」。

中央氣象署長程家平致詞時表示，這個計畫希望能提供更好氣候資料，現在到未來的情況，用這些資訊進行評估、推廣，面對國家氣候變遷調適的議題；之前的報告是台灣氣候變遷，現在是國家氣候變遷，邀請政府部會修飾、調整，能從國家觀點來推廣、應用。

環境部次長施文真致詞提到，氣候變遷因應法中增加調適章節，希望從中央到地方由上而下整合，共同對抗氣候變遷衝擊；本計畫能協助各地方政府有一個科學依循基礎，也提供產業及金融界的國際減碳、永續經營等也能有參考訊息。

「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」，由中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄及中央大學水文與海洋研究所教授李明旭擔任主編，報告費時1年半編撰流程及科學關鍵重點，面對氣候風險減緩與調適並重。

許晃雄說明，報告內容收錄與參考國內外科研成果，為科學研究階段性成果；同時，此科學報告也反映了科學社群對於現階段國家推動調適工作的期許，期許國家在氣候治理上，除了政府部門現積極推動淨零減碳工作，也應加強重視因應水資源、農漁業、生態系統國土規劃、人體健康在未來降雨不均、熱浪、海平面上升等衝擊下的調適工作。