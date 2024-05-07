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布林肯：美澳紐日台興建海底電纜 展數位團結行動

中央社／ 華盛頓7日專電

美國國務卿布林肯6日在一場演說指出，美國正與澳洲、紐西蘭、日本和台灣合作，將建設海底網路電纜，連接太平洋地區島國。這是美國與夥伴國家展現「數位團結」具體行動。

布林肯（Antony Blinken）6日出席在加州舊金山舉行的美國資訊安全大會（RSA Conference），以「科技與美國外交政策的轉變」為題發表演說。

他表示，國務院推動「國際網路空間與數位策略」（International Cyberspace and Digital Strategy），將「數位團結」（digital solidarity）視為北極星，這是美國發展數位科技、關鍵基礎科技政策指南。

布林肯說，根據「數位團結」的原則，美國正與有相同願景的國家、企業合作，不只是美國企業。以傳輸超過95%國際網路資訊流量的海底電纜為例，美國正投資於安全基礎設施的裝設和運營，以連接全球每一個地區。

他舉例，美國與澳洲、日本、紐西蘭和台灣合作興建太平洋地區海底電纜，連接分散在太平洋的島國；在南美洲、非洲和印太地區，也會支持類似行動。美國也將這一策略應用到雲端運算、數據存儲、生物技術等新興科技。

布林肯指出，美國目前在這些領域領先世界，但來自威權國家的供應商越來越有競爭力，美國必須與可信賴的供應商合作，將不可信賴的供應商排除在外，只有在與美國的夥伴建立規模經濟，並利用各自競爭優勢時，才能做到。

他說，在生物技術方面，美國與夥伴國家正努力避免依賴不可信的供應商或國家，所提供的基因定序或其他生物科技硬體。試想，若基因監測基礎設施被某個威權對手主導，那將會帶來災難性後果。大規模基因監控結合遺傳資訊、面部或聲音識別或其他追蹤形式的科技，可能會變得普遍，也無法逆轉。

布林肯 網路 美國

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