日次巡海外共證　「2024中國信託女子公開賽」5月9日開打 總獎金新臺幣630萬元　108位好手爭后冠

中信慈善基金會副董事長陳國世（後排左二）、中國信託金控行政長高人傑（後排左一）、日本東京之星銀行董事長黃清苑（後排右二），以及「中國信託女子高爾夫之星」丁子云（前排右一）、安禾佑（前排左一）、張子怡（前排右二）、張雅淳（前排左二）、劉芃珊（後排右一）共同出席「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會。 圖／中國信託銀行 提供

日次巡與台巡共同認證之年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四（5月9日）起一連三天於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，總獎金達日幣3,000萬元（約新臺幣630萬元），由中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）將和來自臺灣、日本、泰國、中國大陸、韓國及德國共108位好手角逐后冠與日幣540萬元（約新臺幣113萬元）冠軍獎金。

中國信託銀行日前舉辦「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會，中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）副董事長陳國世、中國信託金融控股公司行政長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）副會長小田美岐、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳、劉芃珊共同出席。陳國世副董事長表示，中國信託自1978年開始連續舉辦20屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，以高爾夫開啟國民外交，舉辦賽事與國際接軌，很榮幸「中國信託女子公開賽」再次攜手TLPGA和JLPGA舉辦臺、日共證賽事，提供全球女子職業高爾夫選手切磋的國際舞臺；「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑表示，經過美次巡Epson Tour歷練，她的抗壓力更為強大，從小就在東方高爾夫俱樂部打球的她對場地非常熟悉，期待拿出最佳表現將后冠留在臺灣。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會由中信慈善基金會副董事長陳國世（後排中）、日本東京之星銀行董事長黃清苑（後排右二）、TLPGA理事長劉依貞（後排左一）、JLPGA副會長小田美岐（後排左二）、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳（後排右一），以及「中國信託女子高爾夫之星」出席支持，前排左起為劉芃珊、張子怡、丁子云、安禾佑、張雅淳。 圖／中國信託銀行 提供

5月9日至5月11日三天賽事期間開放球迷免費入場，有機會抽新臺幣10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視等多項好禮。無法到場的球迷則可透過中華電信MOD博斯高球2臺轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，零時差為選手加油。「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」賽前將舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行客戶與多位女子高球好手為愛揮桿，募集善款將捐贈予中信慈善基金會相關偏鄉兒童及家庭扶助方案。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四開打，今日舉辦開賽記者會。 圖／中國信託銀行提供

中國信託為臺灣最早投入高爾夫運動的企業，持續舉辦高球賽事，鼓勵選手往國際級競技殿堂邁進，打造具國際水準、高難度的比賽環境，讓優秀選手爭取更高的世界積分。本賽事亦獲得中華航空、台灣數位光訊科技、台灣三井不動產、台灣山葉機車公司、台灣運彩、台灣大和開發實業、日商大和房屋工業、近鐵集團、利晉工程、佳世達科技、建大工業股份有限公司、威剛科技、信驊科技、雫石王子大飯店、圓山大飯店、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、Optimum Nutrition、PORTER INTERNATIONAL、VESSEL Taiwan中呈實業（依筆畫排列）等逾20家企業夥伴支持，攜手推動臺灣高爾夫運動發展。