駐印尼技術團舉辦農民市集活動 當地官員熱烈響應

台灣駐印尼技術團3日在卡拉旺縣舉辦一場農民市集活動，以鼓勵當地農民開拓自有的銷售管道，並提供直接與消費者交流的平台。活動上除了販售農產品，還有街頭美食及婦女組織製作的甜品，吸引逾30名當地官員參加。

國合會駐印尼技術團今天發布新聞稿表示，為了鼓勵農民開拓自有銷售管道，並提供一個直接與消費者交流的平台，技術團3日在卡拉旺縣（Karawang）舉辦一場農民市集活動。

駐印尼技術團指出，這場農民市集活動不僅能加強地方政府與農民之間的合作關係，也為卡拉旺地區的農業發展注入新的動力。

卡拉旺代理縣長羅克曼（Drs.Rochman, M.Si）在開幕活動上致詞表示，期待能持續擴大舉辦類似活動，並對農民市集成功舉行感到非常開心。

駐印尼技術團團長高祥泰也利用舉辦市集的機會，向當地官員和小農介紹技術團的歷史及合作理念，期盼卡拉旺農民加入生產蔬菜的行列。

駐印尼技術團指出，活動中除了協助農民開拓直銷通路外，也把重點放在促進當地農村經濟發展上，希望透過提供銷售管道、農業知識培訓和市場需求分析等方面的協助，增加農民收入並改善生活條件。

農民市集活動共有23個攤位，除了販售農產品、街頭小吃，還有當地婦女組織製作的甜品及特色小吃。農業學校則帶來與技術團合作的秋葵咖啡供民眾嚐鮮。

駐印尼技術團指出，技術團的蔬菜銷售店鋪所販售的蔬菜也在活動上售鑿，可見消費者反應相當熱烈，「未來將繼續與地方政府攜手為當地農民打造更多的銷售通路與平台，促進農村經濟發展」。