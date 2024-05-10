圓夢成家最好時機!首付68萬起入主「美麗上城」

許多人將購屋視為人生目標之一，怎麼上車買下第一間房子也成為許多首購族的課題，根據聯徵中心資料，六都2023年大樓平均鑑估值，台北市2,905萬、新北市1,625萬、台中市1,189萬、桃園市1,144萬、高雄市998萬、台南市759萬。以雙北而言，總價1500萬以上的房子，早已不是稀奇的事，若能找到千萬總價房子，將大幅降低首購族房貸負擔。

因此，房市專家建議：首購族資金有限，在雙北買房常常需要長輩資助，若要選擇可負擔的區域，同樣大台北東區生活圈的基隆會是個好選擇，主要是基隆建設利多持續湧進，近期行政院核定基隆捷運第一階段，預計民國122年完工通車，加上原有的鐵路、國道交通機能，低基期房價現在進場正是時候。

專家分析：未來八堵站雙鐵共構，預計採TOD模式開發，加上基隆科技園區啟動等利多，吸引不少建商如甲山林集團、興富發等鎖定基隆推出大型社區，讓許多新北市、台北市自住客、汐科、南港軟體園區科技新貴都前進基隆買房，產品規劃好、剛需強勁加上相對親民的房價，讓基隆成為雙北通勤購屋族的優先首選！

基隆房市對於首購而言負擔較輕，因此過去甲山林集團推出的「城上城」依然是購屋族指名度極高的建案。 圖／甲山林集團 提供

早年於基隆推出「城上城」的甲山林集團，看準年輕人買房的痛點，近期於八堵推出「美麗上城」，不僅價格甜蜜，更打出低首付方案，讓年輕人輕鬆買得起。

「美麗上城」推出首付68萬起輕鬆成家方案，工程0付款。(建築外觀3D透視示意圖) 圖／甲山林集團 提供

此案從基地步行約10分鐘到八堵車站，可藉由鐵路或客運到台北；從基地出發開車1分鐘直上國道一號，到南港約18分鐘；約5分鐘抵達長庚生活圈、6分鐘到基隆廟口，交通機能十分便利。全案採2-3房規劃，推出首付68萬起輕鬆成家方案，工程期零付款、精裝修、傢俱、家電一次購足，一卡皮箱即可入住等特色。

「美麗上城」延續甲山林集團精工高品質的堅持，全案推行家戶專屬建築履歷制度，致力做到工程透明化，並將建築規格提升至符合108年氣象局規範耐震6級；業者表示：隨著南港新預售屋房價已經站上每坪150萬，基隆4字頭房價等於是北台灣地板價。同樣規劃若是在雙北，動輒每坪百萬起跳，「美麗上城」首付68萬起，工程期間可以慢慢存錢，建議近期想要購屋的族群，可以勇敢踏出第一步。

「美麗上城」中庭花園規劃駿馬雕塑噴泉廣場，尊榮禮賓迴車道，以豪宅等級規格打造莊園式住宅。(3D透視示意圖) 圖／甲山林集團 提供

通膨議題不斷，光靠自己努力存錢可能追不上房價的漲幅，加上房租近年節節攀升，年增率都維持在2%左右，購屋族可以把握機會，搶在交通建設到位前卡位，不僅可以輕鬆晉升有房一族，還可享受未來建設到位後，房價增值爆發力。

甲山林 美麗上城投資興建：愛山林建設開發(股票代號：2540)建築代銷：水立方國際開發股份有限公司甲山林房展中心：台北市中山區興安街60號（提供賞屋免費停車服務）貴賓專線：(02)2517-2233