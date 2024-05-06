快訊

驚曝罹大腸癌2期 「百戰百勝」71歲魔王現況曝光

台積電攜鴻海拉抬 台股上漲192點收20,523點

「老天有眼發生大地震」引爭議 柯建銘道歉說原意

衛報：蔣中正雕像存廢 台灣歷史爭議持續至今

中央社／ 台北6日綜合外電報導

桃園大溪慈湖紀念雕塑公園內擺放大量從全國各地移來的已故前總統蔣中正雕像，供遊客參觀。不同的人對蔣中正的功過有不同看法，蔣中正雕像的存廢，在台灣仍是很大的爭議。

蔣中正的棺柩一直暫厝於慈湖園區一條小路盡頭，而在園區另一端，矗立著數百座幾乎全是蔣中正的雕像，有些站成一圈，有些排成一排，有的騎在馬背上，有的坐在椅子上，有的在看書，有的手裡拿著帽子，有的身邊圍繞著孩子，而路旁的混凝土基座上，也擺放著蔣中正的半身像。幾乎所有雕像都帶著他著名的微笑。

遊客謝女士接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時說，她上次來到慈湖園區已是近50年前的事了，當時她參加學校舉辦的校外教學，搭乘遊覽車來向蔣中正陵寢致敬。

她說，1970年代，園內還沒有這些雕像，隨著時間流逝，這些雕像逐漸從各地移到慈湖園區，並未被摧毀。她說：「這是個奇怪的地方，有這麼多雕像，晚上會很恐怖。」

蔣中正1975年逝世後，台灣從威權體制過渡到民主，享有批評現任和過去領導人的言論自由，然而蔣中正的遺緒仍在台灣引起激烈爭論。

台灣有300多條道路、近60所學校以及包括台北市中正區在內的數十個地區，都以蔣中正名字命名。在過去5年裡，有一些地點已經更名。

上週，一名民主進步黨籍立法委員質疑政府在處理700多座仍矗立各地的雕像上進展緩慢，稱政府應該更積極鼓勵接受補貼。內閣官員表示，問題的部分原因在於許多雕像位於軍事地點，而這些地點不想拆除雕像。

報導提到，如今在野的中國國民黨已為過去的行為道歉，但反對民進黨推動轉型正義的努力，認為這相當於政治獵巫。有些國民黨成員將拆除中正紀念堂雕像的提議比作2001年塔利班（Taliban）摧毀巴米揚大佛（Buddhas of Bamiyan）的行動。

有人說，如果台北的蔣中正雕像被拆除，要「放鞭炮」；也有人說，必須將蔣中正的功與過一起納入考量。

慈湖園區遊客黃先生說：「蔣中正的行為有很多爭議，但他也有貢獻。如果他當時沒有來台灣，台灣現在可能會由共產黨統治，而大多數台灣人都不想被（中國國家主席）習近平統治。」

謝女士說，抹去歷史沒有意義，而且這些雕像放在學校看起來也還可以。她笑著補充說，慈湖園區已經夠恐怖了，不需要更多雕像了。

國民黨 慈湖 蔣中正

延伸閱讀

只聞樓梯響？桃園議員批第二行政園區淪炒地皮工具

馮世寬最後備詢大鳴大放：反對拆除蔣中正銅像

總統府前曾有兩座噴水池！拆除原因與蔣中正有關？

【Daily Podcast】英國女王首座紀念雕像揭幕，3隻柯基犬成亮點

相關新聞

凍漲29年！台鐵票價最新方案將提出 立委要求東部列線票價不漲

交通部次長胡湘麟今天（6日）上午在立法院受訪指出示，台鐵票價29年未調整，交通部一個多月前曾討論過，當時認為台鐵公司提出相關分析尚不完整，當時決定，希望台鐵公司就整體分析再研議。此外，多名立委認為台鐵在花東受地震重挫後調漲票價並不妥，提出臨時提案，要求凍漲台鐵東部列線的票價。...

開啟你的理財腦 增幅你的財經知識

鎖定【聯合報數位版】財經頻道，了解最專業的理財知識、企業內幕等深度財經新聞，培養良好的財商能力，有助於取得更好的財務成就。長期下來就能在理財實力與技能上看到巨大的成長。前進財富自由之路，從現在開始。

照片看歷史／1964年陸軍試射勝利女神飛彈 比沖繩美軍情況好卻仍驚險萬分

1964年5月6日，陸軍飛彈部隊成立和操練將近2年之後，終於第一次成功發射2枚勝利女神力士型電導飛彈。在射擊命中效率和操作保養技巧上，這2枚價值16萬美金的飛彈表現乾淨俐落，一位曾見過1963年沖繩美軍試射勝利女神飛彈情形的陸總官員對此表示，「這次發射情況比那次好」。不過，回顧當天試射情形，其實仍驚險萬分。...

馮世寬怒日本與中共建交 當年想駕戰機擊落日民航機

退輔會主委馮世寬即將卸任公職，他以「大鵬展翅-馮世寬回憶錄」為題出版回憶錄，預定5月中旬發表。遠見．天下文化事業群創辦人...

聯合報一周大事 4/28~5/04

主計總處公布家庭財富分配統計，民國一一○年前百分之廿家庭的家庭財富五一三三萬元，後百分之廿的家庭財富僅七十七萬元，財富差距高達六十六點九倍。

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。