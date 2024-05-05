快訊

影／暴雨狂炸！珠海中山大學附屬第五醫院出現巨大瀑布

影／密集恐懼慎入！ 鳥嘴潭1夜狂逮上萬隻海蟾蜍

紀念五四運動 管中閔曬北京大學照：不是去兼課哦

捷克作家拉巴爾110歲冥誕 筆下見小人物生命之美

中央社／ 台北5日電

已逝捷克文學奇才作家拉巴爾，49歲才出版人生首本小說「底層的珍珠」，更被米蘭．昆德拉譽為「我們這個時代最了不起的作家」，總能在小人物中看見幽微灰暗的生命之美。

今年是博胡米爾．拉巴爾（Bohumil Hrabal，又譯：博胡米爾．赫拉巴爾）110歲冥誕，出版社集結他的3本經典著作製成套書，包含處女作「底層的珍珠」、代表作「過於喧囂的孤獨」與生涯重大轉折作「我曾侍候過英國國王」，看見他眼裡及筆下這群人們心靈深處的顆顆珍珠。

1914年出身捷克的拉巴爾，是20世紀下半葉捷克先鋒派作家最重要的代表。雖然他擁有法學博士學位，但先後從事過倉庫管理員、鐵路工人、列車調度員及廢紙回收站打包工等工作。

這些工作經驗為拉巴爾的小說創作累積了豐富的素材，其作品大多描寫普通、平凡、默默無聞、被拋棄在「時代垃圾堆上的人」。他的一生都和這些人在一起，收集他們的語言精華及故事，在作品中創造出1群平凡而又奇特、光芒四射的人物形象。

大塊文化書訊指出，「中魔的人們」（Pábitelé）是拉巴爾自創的新詞，指身處極度灰暗之中、又能「透過鑽石孔眼」看到生命之美的人。正如同名的短篇小說集「中魔的人們」中的小人物，看起來豪放開朗、詼諧風趣，但他們就像中了魔法的人，眼中的世界往往與現實形成強烈反差，因此更顯得他們處境悲慘。

拉巴爾的作品經常被改編為電影，包含「底層的珍珠」、「售屋廣告」、「我曾侍候過英國國王」、「過於喧囂的孤獨」和「沒能準時離站的列車」等。

其中「沒能準時離站的列車」同名電影，曾獲奧斯卡最佳外語片獎；自「售屋廣告」改編的電影「失翼靈雀」於1969年拍攝完成，卻在捷克冰封了20年，解禁後，隨即獲得1990年柏林影展最佳影片金熊獎。

捷克 珍珠 英國國王

延伸閱讀

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

駐瑞典代表應邀演說 籲各界支持台灣參與WHO

擁30公分被譽「英國最大」…40歲巨雕男曝悲慘性事 但因2事不願縮小尺寸

台灣關係法45週年 美參眾兩院提決議重申對台承諾

相關新聞

馮世寬怒日本與中共建交 當年想用戰機擊落日民航機

退輔會主委馮世寬即將卸任公職，他以「大鵬展翅-馮世寬回憶錄」為題出版回憶錄，預定5月中旬發表。遠見．天下文化事業群創辦人...

在地職人／靠0.1公分的堅持凸顯水果原味 屏東在地冰淇淋外銷歐美

隱身屏東縣鄉村超偏僻的冰淇淋工坊「玉米三巷」，創辦人是返鄉青年王韻如、王韻姍姊妹，兩人原是門外漢，花一年嘗試出上百種冰淇淋配方，搭配嚴選在地友善耕種新鮮水果與鮮乳，製作「台灣味冰淇淋」，以無添加的純粹風味征服消費者味蕾，3年更成功前進軍海外，用熱帶水果冰淇淋的熱情，感動歐美消費者。

照片看歷史／1961年美參謀長聯席會議主席李尼玆訪台

1961年5月5日，美國參謀首長聯席會議主席李尼玆偕夫人及隨員等一行上午10時15分來華訪問，中國政府以隆重軍禮歡迎。李尼玆上將兩年多前在遠東擔任韓國聯軍統帥時曾訪問過台灣，這次是他新任參謀首長聯席會議主席以來首次訪問中華民國，同時也是美國甘迺迪總統政府成立三個多月後第一來華訪問的高級軍事首長，參謀總長彭孟緝在機場迎接並陪同李尼玆檢閱我方軍儀。

童年目睹暴力人數年年增加 4大影響成年恐難擺脫

疫情期間全球家暴人數劇增，據衛福部統計，即使疫情過後，家暴通報仍有增無減，目睹暴力的「目睹兒」亦同步上升，但國內輔導目睹兒的開案件數，卻維持在每年1500多人次上下，遭詬病服務比率太低，且協助輔導目睹兒的大宗單位「學校」，毫無後續追蹤機制。

聯合報一周大事 4/28~5/04

主計總處公布家庭財富分配統計，民國一一○年前百分之廿家庭的家庭財富五一三三萬元，後百分之廿的家庭財富僅七十七萬元，財富差距高達六十六點九倍。

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。