921草嶺山崩餘悸猶存 莫拉克風災促大規模崩塌調查

受花蓮0403地震影響，農業部統計共1391處新生崩塌。學者表示，「大規模崩塌」在2009年莫拉克風災後正式定義並調查，但統計在921地震崩落的量體更大，如雲林古坑草嶺山崩。

農業部日前發布花蓮0403地震導致1391處新生崩塌，面積達943.76公頃。這些新生崩塌中，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路，恐將對鐵公路交通造成威脅。

陽明交通大學土木系教授翁孟嘉告訴中央社記者，台灣曾發生過最大範圍的崩塌事件，應該是在921地震時；然而真正有「大規模崩塌」的定義，是等到2009年莫拉克颱風時，高雄小林村事件造成400餘人罹難，後續才有大規模崩塌潛勢區微地形特徵調查。

翁孟嘉說明，在921地震期間，其實崩塌的量體較莫拉克更大，其中最嚴重的地點在雲林古坑草嶺；草嶺過去100年發生過5次崩塌，3次受地震影響、2次是豪雨，而該地也是921地震崩塌規模最大，當時甚至發生山坡直接飛越河谷到對岸，接著堆積於清水溪谷上。

翁孟嘉表示，雲林草嶺一來是順向坡，再來主要構造是砂、頁岩，加上清水溪侵蝕，因此是崩塌的高潛勢區。

翁孟嘉提到，一般所說的崩塌有3種型式，包含崩（落石）、滑（塊體隨著一個側面滑動）、流（土石流）；地震當下會發生的通常就是崩和滑，若接下來發生大雨或豪雨，「流」的災害就會更明顯。

至於容易發生崩塌的條件，翁孟嘉指出，主要包含坡地坡向、是否有河流侵蝕、地質強度等；自然引發崩塌的原因諸如地震、豪雨、河流淘刷等，另外，人為開發也會造成崩塌的情況。

翁孟嘉說，崩塌發生後，雖然坡地植被可能會隨著時間慢慢恢復，但仍有很高的機會再次發生崩塌；現在透過各種科技監測，已經劃分出許多崩塌潛勢區，另外，也有崩塌或土石流警報，提醒可能受影響的民眾預先撤離。