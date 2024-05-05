快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

921草嶺山崩餘悸猶存 莫拉克風災促大規模崩塌調查

中央社／ 台北5日電

受花蓮0403地震影響，農業部統計共1391處新生崩塌。學者表示，「大規模崩塌」在2009年莫拉克風災後正式定義並調查，但統計在921地震崩落的量體更大，如雲林古坑草嶺山崩。

農業部日前發布花蓮0403地震導致1391處新生崩塌，面積達943.76公頃。這些新生崩塌中，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路，恐將對鐵公路交通造成威脅。

陽明交通大學土木系教授翁孟嘉告訴中央社記者，台灣曾發生過最大範圍的崩塌事件，應該是在921地震時；然而真正有「大規模崩塌」的定義，是等到2009年莫拉克颱風時，高雄小林村事件造成400餘人罹難，後續才有大規模崩塌潛勢區微地形特徵調查。

翁孟嘉說明，在921地震期間，其實崩塌的量體較莫拉克更大，其中最嚴重的地點在雲林古坑草嶺；草嶺過去100年發生過5次崩塌，3次受地震影響、2次是豪雨，而該地也是921地震崩塌規模最大，當時甚至發生山坡直接飛越河谷到對岸，接著堆積於清水溪谷上。

翁孟嘉表示，雲林草嶺一來是順向坡，再來主要構造是砂、頁岩，加上清水溪侵蝕，因此是崩塌的高潛勢區。

翁孟嘉提到，一般所說的崩塌有3種型式，包含崩（落石）、滑（塊體隨著一個側面滑動）、流（土石流）；地震當下會發生的通常就是崩和滑，若接下來發生大雨或豪雨，「流」的災害就會更明顯。

至於容易發生崩塌的條件，翁孟嘉指出，主要包含坡地坡向、是否有河流侵蝕、地質強度等；自然引發崩塌的原因諸如地震、豪雨、河流淘刷等，另外，人為開發也會造成崩塌的情況。

翁孟嘉說，崩塌發生後，雖然坡地植被可能會隨著時間慢慢恢復，但仍有很高的機會再次發生崩塌；現在透過各種科技監測，已經劃分出許多崩塌潛勢區，另外，也有崩塌或土石流警報，提醒可能受影響的民眾預先撤離。

地震 崩塌 草嶺

延伸閱讀

震後振興花蓮農特產品銷售 農業部擬推250元優惠券

震央在中央山脈的地震出現了 名醫2理由籲「10月前不要爬高山」

0403地震將滿月 花蓮增近1400處新生崩塌「威脅鐵公路交通」

入山救人也擔心石頭雨 南投消防隊員盼玉管處暫停登山活動

相關新聞

馮世寬怒日本與中共建交 當年想用戰機擊落日民航機

退輔會主委馮世寬即將卸任公職，他以「大鵬展翅-馮世寬回憶錄」為題出版回憶錄，預定5月中旬發表。遠見．天下文化事業群創辦人...

在地職人／靠0.1公分的堅持凸顯水果原味 屏東在地冰淇淋外銷歐美

隱身屏東縣鄉村超偏僻的冰淇淋工坊「玉米三巷」，創辦人是返鄉青年王韻如、王韻姍姊妹，兩人原是門外漢，花一年嘗試出上百種冰淇淋配方，搭配嚴選在地友善耕種新鮮水果與鮮乳，製作「台灣味冰淇淋」，以無添加的純粹風味征服消費者味蕾，3年更成功前進軍海外，用熱帶水果冰淇淋的熱情，感動歐美消費者。

照片看歷史／1961年美參謀長聯席會議主席李尼玆訪台

1961年5月5日，美國參謀首長聯席會議主席李尼玆偕夫人及隨員等一行上午10時15分來華訪問，中國政府以隆重軍禮歡迎。李尼玆上將兩年多前在遠東擔任韓國聯軍統帥時曾訪問過台灣，這次是他新任參謀首長聯席會議主席以來首次訪問中華民國，同時也是美國甘迺迪總統政府成立三個多月後第一來華訪問的高級軍事首長，參謀總長彭孟緝在機場迎接並陪同李尼玆檢閱我方軍儀。

童年目睹暴力人數年年增加 4大影響成年恐難擺脫

疫情期間全球家暴人數劇增，據衛福部統計，即使疫情過後，家暴通報仍有增無減，目睹暴力的「目睹兒」亦同步上升，但國內輔導目睹兒的開案件數，卻維持在每年1500多人次上下，遭詬病服務比率太低，且協助輔導目睹兒的大宗單位「學校」，毫無後續追蹤機制。

聯合報一周大事 4/28~5/04

主計總處公布家庭財富分配統計，民國一一○年前百分之廿家庭的家庭財富五一三三萬元，後百分之廿的家庭財富僅七十七萬元，財富差距高達六十六點九倍。

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。