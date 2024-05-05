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聯合報一周大事 4/28~5/04
國內
29日：主計總處公布家庭財富分配統計，民國一一○年前百分之廿家庭的家庭財富五一三三萬元，後百分之廿的家庭財富僅七十七萬元，財富差距高達六十六點九倍。
29日：立法院交通委員會初審通過道交條例修正草案，最終保留占用身心障礙車格、人行道及行穿線違停或臨停等五個項目讓民眾檢舉，最快六月實施。
3日：立院藍白聯手，推動修正電業法，明定電價漲跌須經立院同意，最後以人數優勢表決通過，將國民黨團版修正草案逕付二讀。
國外
29日：英國能源安全與淨零部長鮑維透露，七大工業國集團（G7）成員國部長已同意最晚二○三五年前要逐步淘汰燃煤發電。
30日：美國各大學校園支持巴勒斯坦示威引發的對立逐漸升高，鎮暴警察使用閃光手榴彈攻堅紐約哥倫比亞大學校區，逮捕數十名示威者。
2日：美國國務卿布林肯聲明，強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席今年世界衛生大會（WHA）。
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