聯合報一周大事 4/28~5/04

準總統賴清德提出健康台灣願景，要在2030年減少因癌症死亡人數3分之1。衛福部統計，民國107年起，台灣癌症死亡人數從4萬8千餘人，上升至111年的5萬1900餘人，要下降3分之1死亡人數，每年要讓1萬7千餘人不因癌症而死，在國內癌症新藥引進牛步，病友等藥時間超過2年等情況，專家不敢樂觀。

2024-05-04 05:50