國泰建設+三井不動產集團 台日雙強聯手打造百億水岸地標

圖／RiVER PARK 提供

擁有雙北最大河濱水岸綠帶的新北大都會公園，首度迎來60年國泰建設與三井不動產集團攜手合作的指標個案「RiVER PARK」。這不僅是三重右岸特區在2024年春季最受矚目的新案，更為區域內房市注入一股國際化的建築趨勢。

國泰建設一直為台灣建築業的領頭羊，不僅從選地開始到建築規畫以及售後服務，都獲得眾多客戶的信賴，三井不動產集團為日本頂尖品牌，近年更跨足對台灣的投資佈局，從大家耳熟能詳的MITSUI OUTLET PARK 、Mitsui Shopping Park LaLaport等台灣知名大型商場百貨，乃至飯店產業，也積極投入住宅事業。而此次台日雙強的品牌聯手，就是看好三重右岸的未來發展與生活，同時透過「RiVER PARK」的揭幕，將日本建築空間美學移植到台灣。

圖／RiVER PARK 提供

目前「RiVER PARK」甫公開極獲得高度的迴響與肯定，主要還是雙品牌的加持，以及得天獨厚的地段環境優勢；「RiVER PARK」緊鄰素有新北大安森林公園之稱的新北大都會公園自然休閒氛圍，加上機場捷運A2站雙捷運利多，一站到台北車站的首都生活圈同時又能快速到達桃園國際機場，便利通勤的交通路網更受雙北白領菁英的認同與肯定。而三重右岸重劃區除了擁有一橋之隔台北車站首環生活圈的優勢，加上未來CITYLINK百貨商圈的開幕和既有的中山、重陽商圈生活機能，經過這幾年的推案與發展皆已經步入成熟階段，醫院、公園、校園、商圈生活全部兼具，自然更是吸引自住與長期置產佈局的客戶青睞。

圖／RiVER PARK 提供

圖／RiVER PARK 提供

擁有近2000坪壯闊基地的「RiVER PARK」，在建築設計上更力邀屢獲世界設計獎項的李文勝大師親自操刀，從建築、景觀、公設全案規劃，透過流動的自然設計理念融合當代簡約框景美學，讓建築外觀成為綠帶水岸旁的一棟藝術作品；全案更沿路退縮，以林蔭綠帶形塑約450坪水綠莊園景觀，加上挑高6米挑高門廳、交誼廳、室內多功能活動室、視聽室、健身房等豐富休閒全齡設施，讓全案整體規劃充滿台日血統的頂級享受!