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水芋保險6產區開辦 5月底前可投保

中央社／ 台北3日電

農業保險再添新品項，農金署今天宣布開辦水芋保險，農民自即日起至5月31日可投保，承保地區包括苗栗縣、台中市及花蓮縣內6個緯度相近的主要產區，農業部補助1/2保費。

農業部農業金融署發布資訊指出，開辦水芋保險，保單自即日起銷售至5月31日止，呼籲承保地區的農民把握期限踴躍投保，詳情可洽在地農會或泰安產險公司，也可至農金署網站「農業保險專區」查詢。

農金署說明，承保地區包括苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉，台中市大甲區、外埔區、大安區，以及花蓮縣吉安鄉等6個緯度相近的主要產區，農業部並提供投保農民1/2保險費補助。

農金署表示，國內芋頭栽種以水芋為最大宗，各地採收期不同，致災因子有所差異，這張保單擇定水芋的6個主要產區為承保地區，是因為當地水芋若在生長時期受颱風強風吹襲，易造成植株傾倒或葉片破損嚴重，影響收成、減少農民收益。

關於啟動理賠要件，農金署說明，以颱風風速為承保事故，在保險期間內於颱風期間測得最大瞬間風達10級風（每秒風速24.5到28.4公尺）起賠，可有效降低天災造成農民的衝擊與損失。

農金署重申，水芋保單為氣象參數型，以氣象站測得資料為理賠依據，具有客觀明確標準，免除勘損爭議，且於危險事故發生後快速釐算理賠金額核撥農民，可有效分散營農風險、保障農民收入。

農金署統計，農業保險目前已開發28種品項、44張保單，涵蓋農作物、養殖漁業及畜禽業，保單類型包括實損實賠、區域收穫、收入保障、氣象參數、政策連結等5種。

保險 農業部 農民

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