6都利多誘人 外縣市憂人口流失

六都人口除桃園之外都「生不如死」，雙北、台中、台南和高雄市人口卻不減反增，顯示六都磁吸效應持續發酵，這也讓鄰近縣市為人口流失憂心不已。

北市人口數去年5月回升至250萬大關，民政局表示，因蔣萬安剛上任市長就推出生育獎勵金加倍送、私幼學費補助5萬2千元等各項婦幼政策，升勢維持迄今；今年第一季人口數稍減，但降幅不大，為正常遷出和死亡的變動結果，未來會再加強宣傳催生政策。

新北市人口增加雖不算快，在新冠疫情後重回400萬大關，持續增加中。民政局表示，人口正成長的區域為淡水、林口，可能因新市鎮發展讓生活機能、活動中心、公園、學校規畫更完善，吸引人口進駐。

桃園人口超過232萬，比去年同期成長近3萬人。市府說，主要誘因是相對雙北親民的房價，就業機會持續增加，加上市長張善政推出營養午餐免費、幼稚園大班就學金補助及廣設公托等，也是年輕家庭移入的動力。不過，內政部統計桃園今年第一季人口總數成長4477名，比去年同期1萬2121名趨緩，市府仍在觀察。

台南市第一季人口正成長，已超過186萬人，市府分析主要是南科增加就業人口、重大建設的推動及宜居城市政策吸引外縣市人口移入，也有生育津貼等友善生育政策，都發揮效果。

高雄市人口約274萬，市府表示，大環境讓年輕人不敢結婚生子，因此市府不斷推福利、辦聯誼活動鼓勵結婚生子；只要在高雄設籍符合條件的新生兒父母，每生一胎可申請生育津貼3萬元，還有孕婦產檢交通補助、坐月子補助。經濟方面積極基礎建設、對外招商，台積電等廠商營運後，可吸引北漂子弟返鄉，鄰近縣市人口也會湧入高雄。