台中破285萬人 幸運兒領10萬禮

台中市人口突破285萬，昨天達標記者會上，市長盧秀燕說，少子化影響，很多城市人口減少，但台中市不減反增，除大家願生願養，台中也吸引外縣市民眾遷入落地生根。不過民進黨議員質疑，人口雖增加，低薪問題仍未解；市府表示，台中近3年提繳工資成長率10.65%，是六都第二高，未來會為大型企業高薪職缺辦專案徵才，為青年媒合高薪職缺。

台中第285萬名幸運兒陳先生，是從彰化縣遷入台中烏日，可獲市值逾10萬元禮品。他說，當時接獲通知電話以為是詐騙，多次確認後才相信，台中好吃好玩很多，交通建設及資源也很多，是個幸福宜居的城市。

盧秀燕表示，少子化影響，很多城市人口減少，但台中市人口不減反增，前2年自然增加率連續兩年位居六都第二，今年1月至3月結婚率及2月社會增加率皆為六都第一。民政局長吳世瑋說，中捷綠線通車後，便捷的交通機能帶動沿線商圈及房市發展，吸引人口移入，北屯區去年突破30萬人、南屯區突破18萬人、烏日區也突破8萬人，軌道經濟效益持續發酵。

台中磁吸效應，卻導致鄰居縣市人口負成長，彰化縣今年前3月出走台中市2679人，居各縣市之冠，若人口持續流失，可能下半年就跌破123萬人；南投也有類似情況，2018年跌破50萬大關，今年4月剩不到48萬人，遷往台中人口也居高不下。

彰化縣府表示，人口減少已是各縣市共同的問題，屏東連續22年下滑，六都中的高雄、台南人口也持續外流，彰化是中段班，減少幅度雖有2.65%，仍比嘉縣、屏縣及南投少。南投縣府表示，已積極增設公共托嬰中心，希望年底每鄉鎮至少都有1家，並提供準公共化保母媒合平台提供居家托育。

台中人口正成長，但民進黨市議員黃守達等人日前才提醒市府要留意低薪問題，台中市大專畢業生平均薪資是六都最差，僅約3萬6千元，月薪未滿3萬元占34.3%；同黨議員王立任、施志昌等人也說，台中房價高、薪資低，不利青年發展，市府應設法解決。

市府昨回應，台中市近3年提繳工資成長率為10.65%，是六都第二高；針對產業結構問題，正跨局處合作，協助產業結構升級或轉型。