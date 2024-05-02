快訊

25歲台灣女子在澳洲失蹤…警公布照片特徵 2周內第3個下落不明華裔女子

京華城高容積第一個大禮包 游淑慧揪關鍵人物是他

GCTF馬來西亞辦工作坊 分享台灣永續發展經驗

中央社／ 台北2日電

全球合作暨訓練架構（GCTF）在馬來西亞舉辦「能源轉型的最佳實踐」專家工作坊，外交部今天表示，活動介紹台灣發展離岸風電現況、再生能源發展趨勢及政策倡議，分享台灣、美國等國家永續發展經驗，展現台灣積極貢獻國際社會的能量。

外交部晚間發布新聞稿表示，駐馬來西亞代表處、美國駐馬國大使館、澳洲駐馬國高專署與英國駐馬國高專署在吉隆坡共同舉辦GCTF「能源轉型的最佳實踐—對抗氣候變遷之專家工作坊」（Best Practices inthe Energy Transition: A GCTF-Affiliated ExpertWorkshop on Combatting Climate Change），聚焦對抗氣候變遷、能源轉型及促進綠能融資等議題。

外交部指出，活動由駐馬來西亞代表葉非比、美國駐馬國大使凱根（Edgard Kagan）及英國駐馬國高專泰瑞（Ailsa Terry）等人致詞，並安排經濟部能源署副組長鄭如閔、工業技術研究院綠能所副所長鄭名山等人發表專題演講，共有馬國產官學及金融界等單位約70人出席。

外交部指出，此次活動介紹台灣發展離岸風電現況、再生能源未來發展趨勢及相關政策倡議與融資等主題，藉由分享台灣、美國、英國、澳洲及馬來西亞永續發展的經驗，與會專家探討因應對抗氣候變遷的挑戰並尋求解決方案。

GCTF在2015年6月由台灣與美國共同成立，日本、澳洲與理念相近國家相繼加入，外交部表示，其展現台灣積極貢獻國際社會的能量，並已成為能力建構的重要國際平台。自2021年起以加盟模式舉辦GCTF海外活動，本活動為第二度在馬來西亞舉辦GCTF國際研討會。

外交部 美國 馬來西亞

延伸閱讀

立委關切外交人員離婚率 吳釗燮：推動夫妻同館工作

布林肯挺台灣參與WHA 外交部：美強勁支持台參與國際組織

菲律賓外交部召見陸外交官員 抗議對其船隻使用水砲

烏克蘭外交部首推AI女發言人 取名暗藏深意

相關新聞

京華城、北士科案柯文哲遭告發貪汙 北檢分他案調查

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內，有京華城容積率爭議，台北市議會5月1日組成跨黨派專案小組，調查北投士林科技園區地上權招商案及京華城的容積案。日前，有民眾告發台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉犯貪汙治罪條例，台北地檢署已分他字案調查，並指揮廉政署北調組蒐證、調卷及了解中。...

每年奪百命 職安署：營造業墜落占職災70％

營造業墜落職災屢創新高，每年都奪走百條人命。勞動部職安署長鄒子廉表示，近年營造業朝大規模、高樓層及深開挖趨勢，墜落風險比...

尋覓參天巨人、巨大黃金 探訪台灣夢幻冰斗湖「雪山翠池」

台灣最高的天然水池，是在雪霸國家公園境內的翠池，翠池位在雪山七號圈谷之下，通常山友會選擇和雪山一起連走。由於翠池南有圈谷坡，北有凸提，因此推斷翠池可能是由冰河作用侵蝕所形成冰斗湖。 前往翠池的路上，會有大石瀑、玉山圓柏、黃金北稜角等自然生態景觀，翠池旁的玉山圓柏樹林下原本有座台灣最高的土地公，但如今這個歷史地標已不復存在，在那麼高的深山為什麼會有土地公？又為什麼會遷移，背後故事曾引發山友論戰。...

照片看歷史／1959年萬華火車站跨站天橋通行 10名地方長老前導過橋

1959年5月2日，台北市新建的萬華火車站跨站天橋，上午10時舉行通行典禮，該地區的地方人士500餘人應邀觀禮。

掌握福島電廠核廢水排放 核安會：我魚類養殖場監測無異常

日本去年起開始福島第一核電廠含氚核廢水排放作業，我國核安會今年5月1日召開跨部會因應會議，針對源頭掌握、強化監測、擴散預...

政黨也要財務申報 5月底前未完成最重罰5百萬

5月是報稅季，除了民眾和企業外，政黨也應辦理財務申報。內政部今提醒，今年有78個政黨依法應於5月底前完成去年度財務申報，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。