GCTF馬來西亞辦工作坊 分享台灣永續發展經驗

全球合作暨訓練架構（GCTF）在馬來西亞舉辦「能源轉型的最佳實踐」專家工作坊，外交部今天表示，活動介紹台灣發展離岸風電現況、再生能源發展趨勢及政策倡議，分享台灣、美國等國家永續發展經驗，展現台灣積極貢獻國際社會的能量。

外交部晚間發布新聞稿表示，駐馬來西亞代表處、美國駐馬國大使館、澳洲駐馬國高專署與英國駐馬國高專署在吉隆坡共同舉辦GCTF「能源轉型的最佳實踐—對抗氣候變遷之專家工作坊」（Best Practices inthe Energy Transition: A GCTF-Affiliated ExpertWorkshop on Combatting Climate Change），聚焦對抗氣候變遷、能源轉型及促進綠能融資等議題。

外交部指出，活動由駐馬來西亞代表葉非比、美國駐馬國大使凱根（Edgard Kagan）及英國駐馬國高專泰瑞（Ailsa Terry）等人致詞，並安排經濟部能源署副組長鄭如閔、工業技術研究院綠能所副所長鄭名山等人發表專題演講，共有馬國產官學及金融界等單位約70人出席。

外交部指出，此次活動介紹台灣發展離岸風電現況、再生能源未來發展趨勢及相關政策倡議與融資等主題，藉由分享台灣、美國、英國、澳洲及馬來西亞永續發展的經驗，與會專家探討因應對抗氣候變遷的挑戰並尋求解決方案。

GCTF在2015年6月由台灣與美國共同成立，日本、澳洲與理念相近國家相繼加入，外交部表示，其展現台灣積極貢獻國際社會的能量，並已成為能力建構的重要國際平台。自2021年起以加盟模式舉辦GCTF海外活動，本活動為第二度在馬來西亞舉辦GCTF國際研討會。