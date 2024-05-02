宜蘭龍潭湖復育出罕見生態奇觀 台塑生醫提供農曆春節親子出遊絕佳秘境

台塑生醫位於宜蘭礁溪的龍潭湖畔悠活園區，前身為台化公司紡織舊廠，透過企業積極整合與活化廠區周邊資源，與在地社區及志工之協助，一同推動生態復育工程，如今已成為台灣這片土地的珍寶。龍潭湖畔悠活園區內擁有全台獨一無二的圓吻鯝魚生態系，生態教育中心提供導覽和教育活動，豐富的湖景、湧泉、自然生態和觀光工廠群聚，兼具深度生態旅遊和環境教育推廣，非常適合農曆春節期間，闔家大小出遊，讓遊客在自然中享受娛樂和教育的雙重體驗。

台塑生醫龍潭湖畔悠活園區使用76個除役貨櫃展現龍潭湖的波光粼粼，為園區一大特色。 圖／台塑生醫提供

台塑生醫龍潭湖畔悠活園區使用76個除役貨櫃展現龍潭湖的波光粼粼，為園區一大特色。 圖／台塑生醫提供

龍潭湖畔悠活園區生態奇觀，全台唯一圓吻鯝魚洄游場域

龍潭湖畔悠活園區展現了台塑生醫在環境永續方面的承諾，其中最成功的，無非是全台唯一的圓吻鯝魚保育生態系。圓吻鯝魚俗稱「憨仔魚」，是台灣原生魚種，為了保護鯝魚、維護附近生態環境，台塑生醫結合社區志工設置管狀河道及魚骨阻流結構，幫助鯝魚逆流而上產卵。其產卵期落在端午前後，龍潭湖周邊小溪滿布鯝魚，成為全台目前唯一的鯝魚洄游場域。

台塑生醫協助保育整個龍潭湖的生態環境，除了圓吻鯝魚外，遊客還可以在湖畔觀察到其他多種保育類野生動物，如台灣藍鵲、翡翠樹蛙等，對於生態愛好者來說是相當難得的機會。此外，龍潭湖生態教室更提供遊客多種生態導覽活動，了解龍潭湖的生態系統、保護工作和生物多樣性，家庭旅遊者可以讓孩子們受益匪淺，培養對自然的熱愛和保護意識。最新活動資訊歡迎參考

園區生態教室定期舉辦生態志工培訓課程，以及投入清除鯝魚洄游水道的雜草，共同守護龍潭湖的生態環境。 圖／台塑生醫提供

園區生態教室定期舉辦生態志工培訓課程，以及投入清除鯝魚洄游水道的雜草，共同守護龍潭湖的生態環境。 圖／台塑生醫提供

排除強勢外來種威脅，台塑生醫展現對生態照護的承諾

宜蘭龍潭湖曾經面臨因經濟發展而導致生態失衡。台塑生醫作為當地企業的一員，決定承擔社會責任，積極參與生態復育工程，包括水質淨化、野生動植物保護和湖泊景觀還原等多項關鍵措施，對於保護原生物種更是投入人力物力，例如攜手林業及自然保育署宜蘭分署一同移除小花蔓澤蘭外來種等，號召各界有志之士，成功恢復龍潭湖的生態平衡、不受到野生外來物種的侵略。

台塑生醫總經理劉慧啓表示「台塑企業發展產業時很重要的一個概念就是希望能夠帶動城鄉的共同發展。宜蘭龍潭湖對於從北台灣要進入東部是必要門戶，也是宜蘭地區最大的天然湖泊，所以選擇在這邊設立『龍潭湖畔悠活園區』，秉持『循環經濟』的理念，從除役貨櫃建築物到生態復育，實踐台塑生醫在環保與經濟共生的社會責任。」

Formosa樂活圈遍及全台六大縣市 為旅遊創造永續價值

本著「取之於社會，用之於社會」的精神，台塑企業近幾年積極整合企業資源、鄰里社區、廠商、小農及地方政府等夥伴，為全台民眾創造將健康、環保、文化和休閒元素結合在一起的「Formosa樂活圈」旅遊體驗，龍潭湖畔悠活園區正是其中一站。除了宜蘭，桃園、高雄、雲林、彰化和楊梅，各自都已形成一個共榮圈，實質地促進地方經濟發展、活絡地方觀光、照護居民健康。

無論是健康愛好者、環保支持者還是循環經濟推動者，都能在台塑企業Formosa樂活圈找到適合自己的活動和體驗。更多Formosa樂活圈的旅遊資訊，請參考