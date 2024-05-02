快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

國土署：第1季違規傾倒廢土案件 累計辦結率突破8成

中央社／ 台北2日電

國土署今天說，據最新國土利用監測變異點及今年第1季統計資料顯示，民國112年第4季與目前國內違規傾倒廢土案件整體平均辦結率，已由79.5%提升至80.4%，突破8成。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，為遏止違規傾倒廢土案件，中央運用衛星監測技術通報，及協助地方政府積極查處，據最新國土利用監測變異點及今年第1季統計資料顯示，主要違規情形仍分布在台灣西部地區，包含桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等8縣市。

國土署說，檢視112年第4季與目前國內違規傾倒廢土案件整體平均辦結率，已由79.5%提升至80.4%，突破8成，截至113年3月底，全國累計已完成4711件違規案件查處作業。

國土署表示，其中雲林縣在今年首季已辦結件數為161案，累計辦結成長率增加12.8%，顯見全台各縣市政府持續投入違規傾倒廢土案件的處理工作，逐步改善整體查處成效。

國土署指出，經統計今年第1季全國違規傾倒廢土案新增471件，未完成改善的案件將持續列管追蹤，請縣市政府儘速辦理直到全數依法查處完畢為止。

國土署說，為協助縣市政府加強查處，除定期召開列管會議追蹤辦理進度，中央也從111年起，逐年編列補助經費，協助地方政府辦理土地違規查處作業。113年已核定補助12個縣市政府，支持辦理土地違規查處作業，提高清查效率及嚇阻違規效果。

屏東縣 雲林

延伸閱讀

清大分部擬落腳左營國中舊校地 里長聯誼會支持、民團憂綠地縮減

彰化縣消防局老舊廳舍又處繁忙路口 影響救災救護有遷建必要

花蓮強震被震倒 富凱8天夷為平地、藍天麗池將開拆

環團質疑放任南投鳥嘴潭工程傾倒廢土 環境部說話了

相關新聞

京華城、北士科案柯文哲遭告發貪汙 北檢分他案調查

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內，有京華城容積率爭議，台北市議會5月1日組成跨黨派專案小組，調查北投士林科技園區地上權招商案及京華城的容積案。日前，有民眾告發台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉犯貪汙治罪條例，台北地檢署已分他字案調查，並指揮廉政署北調組蒐證、調卷及了解中。...

每年奪百命 職安署：營造業墜落占職災70％

營造業墜落職災屢創新高，每年都奪走百條人命。勞動部職安署長鄒子廉表示，近年營造業朝大規模、高樓層及深開挖趨勢，墜落風險比...

尋覓參天巨人、巨大黃金 探訪台灣夢幻冰斗湖「雪山翠池」

台灣最高的天然水池，是在雪霸國家公園境內的翠池，翠池位在雪山七號圈谷之下，通常山友會選擇和雪山一起連走。由於翠池南有圈谷坡，北有凸提，因此推斷翠池可能是由冰河作用侵蝕所形成冰斗湖。 前往翠池的路上，會有大石瀑、玉山圓柏、黃金北稜角等自然生態景觀，翠池旁的玉山圓柏樹林下原本有座台灣最高的土地公，但如今這個歷史地標已不復存在，在那麼高的深山為什麼會有土地公？又為什麼會遷移，背後故事曾引發山友論戰。...

照片看歷史／1959年萬華火車站跨站天橋通行 10名地方長老前導過橋

1959年5月2日，台北市新建的萬華火車站跨站天橋，上午10時舉行通行典禮，該地區的地方人士500餘人應邀觀禮。

掌握福島電廠核廢水排放 核安會：我魚類養殖場監測無異常

日本去年起開始福島第一核電廠含氚核廢水排放作業，我國核安會今年5月1日召開跨部會因應會議，針對源頭掌握、強化監測、擴散預...

政黨也要財務申報 5月底前未完成最重罰5百萬

5月是報稅季，除了民眾和企業外，政黨也應辦理財務申報。內政部今提醒，今年有78個政黨依法應於5月底前完成去年度財務申報，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。